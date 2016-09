Gooise zweefbon na 60 jaar verzilverd

foto Gooise Zweefvliegclub/Marc Heesters

HILVERSUM - Een tijdje geleden vond Piet van der Weijden in een oude portemonnee een tegoedbon voor een vlucht bij de Gooise Zweefvliegclub. Zaterdag, tijdens de open dag ter gelegenheid van het 80-jarige bestaan van de club, werd de bon van de 83-jarige alsnog verzilverd.

Door Van onze verslaggever - 11-9-2016, 15:33 (Update 11-9-2016, 15:33)

Met een ervaren vlieger achter zich in de duozitter maakte de Utrechter vanaf Vliegveld Hilversum een zweefvlucht rond de Dom en weer terug naar Hilversum. Van der Weijden genoot met volle teugen. „Ik ben er ondersteboven van. Wat is het landschap mooi van boven. Ik heb de Dom van de bovenkant gezien. Het was prachtig. Ik heb mijn huis gezien in Leidsche Rijn. Maar de Loosdrechtse Plassen waren ook heel bijzonder. En Soestdijk en Soesterberg. Echt hoogtepunten.”

Na afloop kreeg hij van instructeur Roald Munnig Schmidt een doopvluchtcertificaat. Van der Weijden: ,,Ik ben er te laat mee begonnen.’’

In 1956 liet Van der Weijden een stel mensen van de Gooise Zweefvliegclub een 35mm-film zien over zweefvliegen. Hij was operateur bij een bioscoop in Utrecht. Als bedankje kreeg hij de tegoedbon. Toen hij er gebruik van wilde maken, kon hij de bon nergens meer vinden.