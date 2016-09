Hangende jeugd Laren onder de pannen

foto studio kastermans/danielle van coevorden Een van de vele workshops in volle gang.

LAREN - De jongeren in Laren hoeven niet langer op straat te chillen. Jeugdcentrum Dynamic Arts ging zaterdag officieel open in voormalige basisschool De Scheper. Een plek voor persoonlijke en creatieve ontwikkeling. „Hier is het goed te zijn wie je bent.”

Door Nina Menke - 11-9-2016, 14:47 (Update 11-9-2016, 14:47)

„Laren is mijn dorp, is waar ik blijf, is waar ik woon. Laren in mijn hart, in mijn ziel, gaat niet meer uit mijn hoofd”, rapt jongerenwerker Sean Bogaers (27). Hij staat in de gymzaal van het nieuwe jongerencentrum. Publiek fluit...