Veel meer verwarde mensen in Huizen

Archieffoto Fotomix.nl De psychotische Hilversummer draaide vier jaar geleden ernstig door aan de Jan van Galenstraat.

HUIZEN, HILVERSUM - Huizen heeft dit jaar al aanzienlijk meer te kampen met verwarde mensen dan vorig jaar. Dat meldt de politie Huizen zondag op Facebook naar aanleiding van landelijk nieuws hierover.

Door Henk Runhaar - 11-9-2016, 13:08 (Update 11-9-2016, 13:11)

In heel 2015 waren er in Huizen 75 meldingen over ’personen met (acute) psychische problematiek’. Dit jaar gaat het nu al om 90 gevallen. „Soms nemen we de persoon mee naar het bureau, maar lang niet altijd is hij/zij daar ’gek genoeg’ voor. Doorgaans gaat dit in overleg met de crisisdienst van de GGZ, tenzij dat overleg niet afgewacht kan worden’’, schrijft de politie Huizen.

De politie zit in een spagaat, blijkt uit het verhaal van de Huizer dienders. ,,Het belangrijkste moet altijd zijn dat iemand de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft. De politie is daar in principe niet de aangewezen instantie voor, maar wel de enige die altijd bereikbaar en in de buurt is.’’

De Amsterdamse korpschef Aalbersberg kondigt aan dat de politie vanaf 1 januari helemaal stopt met het opvangen en vervoeren van verwarde personen. Landelijk kreeg de politie vorig jaar al 65.000 meldingen, een stijging van 65 procent ten opzichte van vijf jaar eerder. De trend wordt toegeschreven aan forse bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor mensen met psychische problemen vaker op zichzelf zijn aangewezen.

Dat dit tot schrijnende en zelfs gevaarlijke situaties kan leiden, bleek vorige week in Hilversum. Een 31-jarige Hilversummer die al eerder ernstig doordraaide, dreigde zichzelf en anderen wat aan te doen. Een Hilversums gezin waar de man strandde, trok aan de bel omdat hulpdiensten en politie weigerden in te grijpen. Zelfs zijn Naardense moeder noemde hem een tijdbom. Uiteindelijk werd de man in de loop van de week toch opgepakt omdat hij overlast veroorzaakte. Hij zit volgens ingewijden in elk geval twee weken vast.