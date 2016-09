Autodakdansers Loosdrecht gezocht

LOOSDRECHT - Loosdrechter William Jordens is op zoek naar de twee jongens die de geliefde Honda Civic van zijn vriendin vernielden door uitgebreid op het dak ervan te dansen.

Door Henk Runhaar - 10-9-2016, 15:22 (Update 10-9-2016, 16:14)

Dat gebeurde bijna drie weken geleden op het parkeerterrein bij de Avonturenfabriek aan de Industrieweg in Loosdrecht. ,,Ik ben jongerenwerker, dus ik ben zo van: geef ze een kans om zichzelf te melden. Ik heb eerst een flyer in Loosdrecht verspreid. Het is een klein dorp en ze komen hier sowieso vandaan. Op de beelden zie je ze door een gat in een hek komen, dat moet je weten.’’ Omdat de oproep in de flyer niets opleverde, zoekt Jordens nu serieus publiciteit. ,,Ik ga nu vol in de aanval.’’

Op de beveiligingsbeelden is te zien dat de ’slanke jongens van waarschijnlijk tussen de 15 en 20 jaar’ rond kwart voor zes opduiken. Volgens Jordens lijkt het erop dat ze dronken waren. ,,Ze overleggen even en klimmen dan op de auto van mijn vriendin. Ze dansen en springen, maken filmpjes en selfies.’’

De auto, een zestien jaar oude opknapper die Jordens vriendin van de eerste eigenaar kocht, is total loss verklaard. ,,Maar omdat het vandalisme is, krijgen we geen cent van de verzekering. Mijn vriendin had ’m net drie maanden.’’

Het ergste vinden de Loosdrechters het dat de politie er niks mee doet. ,,Ja ze zijn langsgeweest, hebben de beelden bekeken. Twee dagen later een brief van het Openbaar Ministerie dat ze er niks mee doen. Argument: we hebben wel betere dingen te doen.’’

Tips zijn welkom bij William Jordens via 06-18482635 of jordens1973@gmail.com