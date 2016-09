Gooise laaggeletterdheid taboe in de gezondheidszorg

Foto ANP Bijsluiters van medicijnen zijn een crime voor laaggeletterden om te lezen, met alle gevaren van dien. s

HILVERSUM - Ga d’r maar aan staan; je kan amper lezen en schrijven. Hoe ontcijfer je dan in hemelsnaam wat er op al die ellenlange bijsluiters van medicijnen staat?

Door Annemarie de Jong - 10-9-2016, 11:00 (Update 10-9-2016, 11:00)

Zorgverleners in het Gooi gaan voortaan samen laaggeletterdheid in de gezondheidszorg te lijf. „Want voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven is het vaak moeilijk hun weg te vinden in de gezondheidszorg”, zegt Aty Palsenbarg, drijvende kracht achter de aanpak en directeur van de Samenwerkende Apothekers Gooi en Omstreken (SAGO). „Daarbij...