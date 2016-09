Zwemmersjeuk bij Zomerkade en Gooierhoofd in Huizen

HUIZEN - Bij het strand aan de Zomerkade en bij het Gooierhoofd in Huizen is zwemmersjeuk geconstateerd, waarschuwt de gemeente Huizen.

Door Eddie de Paepe - 9-9-2016, 16:49 (Update 9-9-2016, 16:49)

Zwemmersjeuk zijn bultjes die intens jeuken, aldus Zwemwater.nl. Meestal verdwijnt de jeuk binnen twaalf uur en de uitslag na een paar dagen. Ook kan er hoofdpijn of koorts bij komen. ’Bezoek uw huisarts in geval van twijfel of als de huid is opengekrabd. Spoelt u zich meteen na het zwemmen af onder de douche.’ De jeuk komt door minuscule larven (in zoet water), die de huid binnendringen en daar afsterven.