Celstraf voor ’schandalige’ babbeltrucs bij hoogbejaarden

BUSSUM - De 26-jarige Mandy A. en 22-jarige Ronald S. zijn veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf waarvan een jaar voorwaardelijk voor oplichting en diefstal van hoogbejaarde alleenstaande vrouwen. De oudste was 98. Hun slachtoffers(27 in totaal) wonen onder andere in Bussum en Loosdrecht.

Door onze verslaggever - 9-9-2016, 16:48 (Update 9-9-2016, 16:48)

Het criminele duo deed zich telkens voor als collectanten van een stichting voor gehandicapte kinderen. Ze kochten een collectebus in de feestwinkel, bij de Action wenskaarten en gingen op pad. Zij ’collecteerden’ of verkochten kaarten, waarvan de opbrengst naar de stichting zou gaan.

Vervolgens vroegen ze of ze gebruik mochten maken van het toilet of om een glaasje water, zodat zij de woningen konden binnendringen. Uit de verklaringen van de verdachten blijkt dat steeds één van hen een praatje maakte met het slachtoffer, zodat de ander op zoek kon gaan naar waardevolle spullen. Ze maakten 48.000 euro buit.

De rechtbank vindt dat de verdachten ’op een schandelijke manier misbruik’ hebben gemaakt van het vertrouwen van de slachtoffers. De twee moeten schadevergoedingen aan verschillende slachtoffers betalen. Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf verbindt de rechtbank meerdere voorwaarden. Als de verdachten zich in de proeftijd van twee jaar tijd niet aan de voorwaarden houden, moeten zij alsnog een gevangenisstraf van een jaar uitzitten. De officier van justitie omschreeft de verdachten twee weken geleden als ’laf en brutaal’. De eis was 3,5 jaar cel.