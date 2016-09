Toch werkstraf Hilversummer na geknoei bij faillissement

HILVERSUM - De 59-jarige Hilversummer Theo van B. is veroordeeld tot 120 uur werkstraf, waarvan 60 uur voorwaardelijk voor bedrieglijke bankbreuk.

Door Anke Sprakel - 9-9-2016, 16:02 (Update 9-9-2016, 16:30)

De voormalig ondernemer onttrok tussen 2010 en 2014 uit de failliete boedel van zijn Naardense B.V. geld en schilderijen. Twee weken geleden de officier van justitie dat de Hilversummer fout was geweest. Desondanks eiste hij geen straf omdat B. volgens de officier al voldoende gestraft was door de gevolgen van het faillissement.

Maar de rechtbank Lelystad is het hier dus niet mee eens. Zij vindt dat de Hilversummer wel straf verdient. Daarnaast is het faillissement is nog niet afgewikkeld waardoor er een kans op herhaling bestaat, aldus de rechtbank.

Schilderijen

Op 24 augustus 2010 werd het Naardens bedrijf van de Hilversummer failliet verklaard vanwege een miljoenenschuld. B. die op dat moment nog vijf mensen in dienst had, wilde niet dat zijn personeel de dupe werd. Hij betaalde hun loon van de 2.200 euro die hij aan huurpenningen ontving.

Zijn faillissement was toen al uitgesproken en volgens de rechtbank wist B. dat hij dit bedrag de curator toekwam. Daarnaast verzweeg B. in het bezit te zijn van een grote hoeveelheid waardevolle schilderijen.

De Hilversummer ontkent de beschuldigingen. Hij heeft iets minder dan twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.