Geschil over fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal krijgt nog staartje

Ballast Nedam Een impressie van de fietsbrug die de gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen gaat verbinden.

NIGTEVECHT - De gemeente Stichtse Vecht krijgt waarschijnlijk van de Raad van State opdracht om het bestemmingsplan voor de omstreden fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht aan te passen.

Door Adrie van der Wel - 9-9-2016, 16:54 (Update 9-9-2016, 17:17)

De Raad viel vrijdag over het wel erg globale plan dat in theorie zelfs een tweede brug mogelijk maakt, omdat het gebied waarin de brug mag komen erg ruim is aangegeven. De gemeente zal die tweede brug alsnog moeten uitsluiten.

Advocate Elisabeth Schippers sprak namens de gemeente bij de Raad van een ’minigebrekje’ . In de praktijk zal een tweede brug er nooit komen, zegt ze. Daar is namelijk geen enkele behoefte aan. Bovendien is de aanleg van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal al gestart. Een omgevingsvergunning is daarvoor al verleend.

Volgens woordvoerders van de betrokken overheden is die vergunning zelfs onherroepelijk en kan er geen bezwaar meer tegen worden gemaakt. De aanleg van de brug kan dan niet meer worden tegengehouden, ook al wordt er nog gesteggeld over het bestemmingsplan.

Maar dat blijkt niet waar te zijn. Bezwaarmaker B. Duller kan die vergunning nog aanvechten. Bouwer Ballast Nedam en de gemeente werken dus voorlopig met het risico dat de aanleg gestaakt moet worden.

Overigens is dit risico zeer klein. Duller heeft geen grote bezwaren meer tegen de brug. Hij valt vooral over de aanleg van een natuurgebied op korte afstand van zijn woning aan de Vreelandseweg. Dat wordt een nat natuurgebied als overgangszone tussen de Vechtplassen en de veengebieden ten westen van het kanaal. Het wordt ingericht om een doorgang te geven voor ree, ringslang en marter.

Duller gelooft niet dat dit nut heeft voor de ree en de marter, omdat die de overtocht over het kanaal waarschijnlijk niet zullen overleven. Wel zorgt het natte natuurgebied volgens hem voor overlast van muggen en ander ongedierte bij zijn woning. Onderzoek door een door hem ingeschakelde deskundige van de Universiteit Wageningen zou uitwijzen dat de kans daarop groot is.

Maar volgens advocate Schippers is de kans op overlast van muggen nihil, zo blijkt uit ander onderzoek. Bij de inrichting van het gebied wordt die overlast bestreden. Desnoods komen er aanvullende maatregelen.

De Raad doet over zes weken uitspraak.