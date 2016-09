Drie boerderijen in kerktuin Laurentius

WEESP - Nadat de nieuwe eigenaar van de Laurentiuskerk, Cees van Vliet, bekend heeft gemaakt dat hij het hele gebouw wil behouden, moet de gemeenteraad van Weesp nieuwe kaders voor de herontwikkeling vaststellen.

Door Tamar de Vries t.de.vries@hollandmediacombinatie.nl - 9-9-2016, 13:32 (Update 9-9-2016, 13:45)

Die gewijzigde kaders zijn inmiddels opgesteld en worden donderdag 22 september in een extra commissievergadering SOB besproken. In de nieuwe stedenbouwkundige kaders staat dat het casco van de kerk en de kerktoren behouden blijven. De kerk krijgt een commerciële bestemming voor bijvoorbeeld werkruimte, een hotelkamer in de toren, brouw-...