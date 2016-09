Veel schade, geen buit bij plofkraak in Kortenhoef

foto Henk Runhaar Behalve het front van de pinautomaat vloog ook de deur van de Hema eruit (achter wit schot).

KORTENHOEF - Er is geen geld buitgemaakt bij de plofkraak in de nacht van donderdag op vrijdag op een geldautomaat van ABN Amro aan de Dodaarslaan in Kortenhoef. Dat meldt een woordvoerder van de bank.

Door Henk Runhaar - 9-9-2016, 13:09 (Update 9-9-2016, 14:21)

,,Maar er is wel weer heel veel schade. Bij dit soort kraken wordt brute kracht gebruikt, steeds bruter. Dat is ontzettend schrikken voor omwonenden. Als dit zo doorgaat, komt het moment dat er wél slachtoffers zijn te betreuren.’’

De boodschap van deze en andere banken is: probeer het maar niet meer, je komt toch niet bij het geld. ,,Ook nu bleef de kluis van de automaat in tact’’, zegt de woordvoerder van ABN Amro.

Gezien werd dat drie in het zwart geklede mannen in een grijze auto wegreden richting Hilversum. De kraak in Kortenhoef werd rond twee uur ’s nachts gepleegd.