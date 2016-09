’Oplossing HOV-discussie lijkt nabij’

HUIZEN - ’Oplossing HOV-discussie Huizen-Blaricum lijkt nabij’, zo meldt de provincie Noord-Holland op haar website.

Door Eddie de Paepe - 9-9-2016, 12:50 (Update 9-9-2016, 14:39)

Vrijdag hebben de regiowethouders en gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland in de stuurgroep HOV in ’t Gooi weer gesproken over de situatie in Huizen-Blaricum. Dit mede naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in zowel Huizen als Blaricum.

’Na beraad is daar een gezamenlijk standpunt uit naar voren gekomen, dat de betrokken regiowethouders van de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum het verzoek doen aan de provincie om in te stemmen met meerijden via het Meenttracé”, aldus de provincie. Huizen en Blaricum stellen daarbij met name de nadrukkelijke voorwaarde dat de vrije busbaan uit het project verdwijnt en niet wordt opgenomen in een op te stellen provinciaal inpassingsplan.

’De komende weken zetten betrokken gemeenten besluitvorming over deze oplossingsrichting en bijbehorende voorwaarden in gang. Na een positief besluit zal verdere uitwerking van de oplossingsrichting in bestuurlijk overleg met de provincie plaatsvinden.’