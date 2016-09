Plofkraak bij geldautomaat in Kortenhoef

KORTENHOEF - Bij een geldautomaat in de Dodaarslaan in Kortenhoef heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak plaatsgevonden. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 9-9-2016, 11:38 (Update 9-9-2016, 11:40)

De plofkraak moet rond 02.00 uur hebben plaatsgevonden.

Vermoedelijk zijn drie mannen met zwarte kleren aan in een grijze auto vervolgens richting Hilversum gevlucht. De politie onderzoekt de zaak.