Pepernoten en oliebollen op hete septemberdag

HILVERSUM - ,,Oh dear, pepernoten. Ze liggen er echt!”, lacht Tineke Bronsveld in de Jumbo aan de Larenseweg in Hilversum.

Door Annemarie de Jong - 8-9-2016, 18:21 (Update 8-9-2016, 18:21)

Op de warmste 8 september sinds mensenheugenis vliegt het strooigoed over de toonbank. ,,Een paar keer per dag vragen mensen waar de pepernoten liggen”, zegt medewerker Mathijs bij het schap ’Voor een heerlijk avondje’. Tineke Bronsveld doet, gekleed in luchtig zomerjurkje en op strandslippers, inkopen voor de seniorenmarkt, vrijdag in wijkcentrum de Geus. ,,Ik ben vrijwilligster.”

De nostalgische bokkenpootjes en Jan Hagel in haar winkelmand gaan er geheid in als koek bij de oudere bezoekers. Nooit kocht ze begin september strooigoed. ,,Principieel koop ik pas pepernoten als Sinterklaas in het land is.” Nu twijfelt ze. ,,Tja, die Oudhollandse taai-taai en pepernoten zijn wel leuk nostalgisch...”

Ze doet het niet. ,,Dat spul ligt steeds eerder in de winkel. Net als paaseitjes. Het zal mij een worst wezen als iemand nu al pepernoten koopt, maar ikzelf zou ze helemaal zat zijn tegen de tijd dat het Sinterklaas is.”

Marianne Bos loopt uit zelfbescherming met een boog om de kruidnoten heen. ,,Anders ruk ik buiten meteen die zak open.”

Ondertussen draait Kelly Andriessen in zomers hemdje rondjes om de stellage. Waar zijn die pepernoten met een laagje witte chocola? ,,Ben ik gek op. Ik vind het helemaal niet raar dat ze al drie maanden van tevoren in de winkel liggen.” Haar vriend schiet in de lacht. ,,Lekker bij de barbecue!”

Bij Albert Heijn in Seinhorst is het assortiment een tandje uitgebreider. Daar zelfs gevulde speculaas en glutenvrije pepernoten in het schap ’Voor wie niet kan wachten’. Helemaal bont maken ze het bij de Heilig Hart Kerk aan het Dr. P.J.H. Cuypersplein. Wie daar vrijdag en zaterdag in de tuin de snuffelmarkt voor het goede doel bezoekt, kan zich te buiten gaan aan oliebollen.