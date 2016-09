Dudok in Concert vooral erg duur

HILVERSUM - Het evenement Dudok in Concert kost de gemeente Hilversum 75.000 euro extra. Het feestje, dat gold als afsluiting van het Dudokjaar en Hilversum als mediastad op de kaart moest zetten, kostte namelijk 390.000 euro, terwijl de sponsoropbrengsten 315.000 euro bedroegen.

Door Stefan van Hees - 8-9-2016, 17:48 (Update 8-9-2016, 17:48)

Het college van burgemeester en wethouders compenseert dit tekort van 75 mille, schrijft wethouder Wimar Jaeger aan de gemeenteraad. Aan de uitvoerende organisatie, Stichting Open Studio Dagen, was vooraf ook een verliesgarantie verleend voor de opvang van mogelijke tekorten.

Omdat Hilversum eerder al 50.000 euro aan subsidie verleende aan het concert, komt de totale gemeentelijke bijdrage op 125.000 euro, 32 procent van het totaal. „Rekening houdend met het feit dat er ook sprake is geweest van initiële eenmalige investeringen en het feit dat een nieuwe editie een veel langere voorbereiding kent, is de verwachting dat de kosten voor een editie 2017 beter hanteerbaar zijn”, aldus de wethouder.

Dudok in Concert, dat 14 juli plaatsvond en twee dagen later op NPO1 werd uitgezonden, trok 5.000 bezoekers. Uiteindelijk hebben 1,3 miljoen Nederlanders het evenement gezien op televisie of via uitzending gemist. Ook de deelnemende amateurverenigingen overdag waren na afloop enthousiast, meldt de wethouder, en willen volgend jaar weer en uitgebreider meedoen. „Reacties uit de stad zijn positief”, aldus Jaeger. „Meermaals is uitgesproken dat inwoners, organisaties en bedrijven de schouders willen zetten onder een editie in 2017.”

Inmiddels zijn daarvoor verschillende evaluaties gaande. Bovendien vinden er binnenkort weer gesprekken plaats tussen de gemeente en de producent, NOS en NPO over de editie 2017. Op basis daarvan moet blijken of er daadwerkelijk een Dudok in Concert 2017 komt.