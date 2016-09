Tesla-dode had IT-bedrijf in Baarn

BAARN - De 53-jarige Hilversummer die woensdagochtend omkwam op de Hilversumsestraatweg tussen Hilversum en Baarn, was waarschijnlijk op weg naar zijn bedrijf Speer IT in Baarn. Mark van der Heijden richtte het bedrijf op in 1999 en was er nog steeds actief als ’collega, goede vriend en steunpilaar’.

Door Henk Runhaar - 8-9-2016, 16:56 (Update 8-9-2016, 17:13)

Het bedrijf maakt het tragische overlijden van Van der Heijden donderdagmiddag bekend. ,,Wij zijn verschrikkelijk bedroefd door het overlijden van Mark en in gedachten zijn wij bij de familie en vrienden die hij achter laat. Mark was iemand die met hart en ziel klaar stond voor alle mensen om hem heen. Wij zijn bijzonder dankbaar dat we dit gevoel hebben mogen ervaren.’’

,,Dankzij zijn onuitputtelijke energie en ideeën zijn Speer IT en onze producten een begrip in Nederland geworden. Naast zijn harde werk was Mark voor ons ook vooral een geliefde collega en vriend en maakte hij het een voorrecht om met hem te mogen werken.’’