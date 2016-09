McDonald’s Hilversum aangepakt door burgemeester

HILVERSUM - De extra veiligheidsmaatregelen die McDonald’s aan de Kerkstraat in Hilversum treft, zijn afgedwongen door burgemeester Pieter Broertjes. Dat meldt Broertjes in een brief aan de gemeenteraad.

Door Henk Runhaar - 8-9-2016, 16:35 (Update 8-9-2016, 16:45)

Na de ’laffe mishandeling’ van een jonge vrouw in het toilet van het Hilversumse fastfoodrestaurant, op de eerste avond van festival Hilversum On Air, zocht de burgemeester direct contact. ,,Naar aanleiding van dit geweldsincident en eerdere incidenten’’, schrijft de burgemeester.

Hij doelt daarmee op het voorval in het eerste weekend van juli, toen er in een uitgaansnacht een poederblusser in het restaurant werd leeggespoten. Er ontstond lichte paniek en de zaak moest worden ontruimd. Naderhand bleek dat de blusser waarschijnlijk vanuit het Hilvertshof naar beneden is gegooid. Bij de verbouwing van het overdekte winkelcentrum lagen dergelijke blussers voor het oprapen.

Op verzoek van de burgemeester én de politie zet McDonald’s met ingang van komend weekend een gecertificeerde portier van Gooiland Beveiliging in in de vrijdag- en zaterdagnachten. Het restaurant is dan tot twee uur open. Verder zorgt de ’Mac’ er onder meer voor dat de restaurantmanager en supervisor zelf vaker aanwezig zijn op ’kritische momenten’, meldt Broertjes.

In november worden de maatregelen geëvalueerd.