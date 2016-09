Man verdacht van moordplan IS-aanhanger nog in cel

HILVERSUM - De 42-jarige Suleyman I. uit Nieuwegein blijft langer vastzitten. De rechtbank in Lelystad wees het verzoek van zijn advocaat af om I. in vrijheid te stellen of te schorsen. De man zit sinds 4 maart vast op verdenken van het voorbereiden van een moord op een Hilversummer die volgens I. aanhanger van IS is.

Door Anke Sprakel - 8-9-2016, 21:21 (Update 8-9-2016, 21:21)

De strafzaak is tot 12 oktober aangehouden. Dan hoopt de rechtbank iets meer duidelijkheid te hebben over de psychische gesteldheid van I. die momenteel in het Pieter Baan Centrum wordt onderzocht.

De advocaat vroeg om vrijlating van zijn cliënt, omdat I. iedere medewerking in het PBC weigert waardoor het onderzoek in de forensische kliniek niets zal opleveren.

I. werd op 4 maart door de politie aangehouden met een doorgeladen pistool. Tegenover de politie verklaarde de man uit Nieuwegein dat hij het wapen had aangeschaft om zich te beschermen tegen jihadisten.

In de broekzak van de verdachte zat een briefje met daarop de naam en het adres van een Hilversummer. Volgens de verdachte een aanhanger van IS en een lid van een radicaal islamitische organisatie.

Deskundigen die I. eerder dit jaar onderzochten zeggen dat de verdachte tegen hen heeft gezegd dat hij iedere terrorist die hij tegen komt dood zal schieten. De man is zelf orthodox Christen, geboren in Turkije. Op een computer bij hem thuis trof de politie filmpjes aan waarin de man moslims oproept zich te bekeren tot het Christendom. Weigeren zij dit dan zullen ze sterven.