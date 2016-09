’Meesteroplichter’ deed zich voor als KLM-piloot

HILVERSUM - Meesteroplichter Francis Z.(33) uit Naarden, moet zich opnieuw voor de rechtbank verantwoorden op verdenking van oplichting en valsheid in geschriften. Z. die sinds 2006 regelmatig in de cel belandt voor oplichting, moet op woensdag 14 december voorkomen op verdenking van 12 oplichtingszaken.

Door Anke Sprakel - 9-9-2016, 7:14 (Update 9-9-2016, 7:14)

Woensdagochtend was er bij de rechtbank Lelystad een regiezitting in de strafzaak tegen Z.. De Naarder zou tussen mei 2012 en september 2014 verschillende winkeliers en bedrijven hebben opgelicht. Hij kocht kleding, auto's, bloemen, eten en meubels op rekening onder een valse naam. Daarbij gebruikte hij zijn bekende truc, zich voor doen als een vermogend man om het vertrouwen van de winkeliers te winnen. Dit keer in de vermomming van KLM piloot.

De advocaat van Z. verzocht de rechtbank woensdagochtend alle aangevers in de strafzaken tegen Z. nog een keer te laten horen. Volgens haar zouden deze zogenaamde gedupeerden Z. zwart hebben gemaakt nadat zij verhalen over hem op het internet hadden gelezen. ,,Mijn cliënt zegt dat hij niemand heeft opgelicht.” De rechtbank stemde in met het verzoek de echtgenote en één aangever te horen. De rest van de verzoeken keurde de rechtbank af, omdat niet duidelijk is wat de aangevers nog meer kunnen vertellen dan de verklaringen die zij bij de politie hebben afgelegd.

Z. die nog op vrije voeten is, was zelf niet bij de rechtszaak aanwezig uit angst voor publiciteit. De rechtbank benadrukte dat hij op 14 december aanwezig moet zijn. Zo niet dan zal de politie hem van zijn bed lichten en naar de rechtbank brengen.