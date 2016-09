Eis jaar cel na straatroof Bussum

BUSSUM - De officier van justitie heeft 18 maanden celstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist tegen de 37-jarige Ali B. uit Bussum.

Door Anke Sprakel - 8-9-2016, 20:04 (Update 8-9-2016, 20:04)

De man wordt verdacht van diefstal met geweld, autodiefstal en heling. Naast de celstraf vroeg de openbaar aanklager om een proeftijd van drie jaar. B. is geen onbekende van politie en justitie.

Vanaf 2006 komt de Bussumer regelmatig in beeld. Met name autodiefstallen zijn zijn core business. Dat B. op zaterdag 9 april...