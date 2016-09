Werkstraf Huizer voor maken vuurwerkbommen

HUIZEN - „Het is een beetje uit de hand gelopen´´, dat zei de 28-jarige Ian S. voor de rechtbank over de aanklacht tegen hem dat hij vuurwerkbommen in zijn huis maakte en wietplanten kweekte. De officier eiste een taakstraf van 200 uur waarvan 100 voorwaardelijk en een verplicht contact met de reclassering.

Door Estella Heesen - 8-9-2016, 14:53 (Update 8-9-2016, 14:53)

Juni vorig jaar ontdekte de politie bij toeval dat S. vier zelfgemaakte explosieven in zijn huis had, allerlei materiaal om vuurwerkbommen te maken en tevens 17 wietplanten opkweekte. Een vriendin...