Getipt: Voorstelling ’Minoux’ in Huizen

foto minou bosua Minou Bosua

HUIZEN - Wekelijks laat De Gooi- en Eemlander in de rubriek ’Getipt’ iemand aan het woord die enthousiast is over een cultureel evenement in de regio. Dat kan een toneelstuk zijn, een expositie of een concert. Deze week: cabaretier Minou Bosua over haar voorstelling ’Minoux’, 21 september in De Boerderij in Huizen.

Door Rudolf Hunnik - 9-9-2016, 19:42 (Update 9-9-2016, 19:42)

,,Tot en met twee jaar geleden vormde ik met Ingrid Wender achttien jaar het cabaretduo De Bloeiende Maagden. Het was een intensieve tijd en samenwerking; we noemden het een relatie...