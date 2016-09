Kunst en geneeskunde ontmoeten elkaar in nieuw kunstproject

foto Frank van Biemen ’De Geneeskunstenaar’

HILVERSUM - Voor kunstproject ’Heelmeesters’ hebben zestien professionele kunstenaars contact gezocht met zestien heelmeesters, deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg. Die gesprekken waren de inspiratie voor het maken van kunst. Het project is een initiatief van Claudia De Vos en Charlotte Burgmans.

Door Marit Versteeg - 9-9-2016, 14:34 (Update 9-9-2016, 14:34)

„Ik wilde graag iets doen met iemand die ik niet kende en toen kwam ik op het idee van een mannenkliniek. Dat leek me leuk, en dat was ook leuk, want zo kwam ik in contact met de medisch...