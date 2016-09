Politie staakt onderzoek dodelijke Tesla-crash

foto Caspar Huurdeman De zeer zwaar beschadigde Tesla. Het lichaam van de Hilversummer kon pas na acht uur worden geborgen.

BAARN - De politie doet geen verder onderzoek naar het dodelijke ongeval woensdagochtend op de Hilversumsestraatweg bij Baarn.

Door Henk Runhaar - 8-9-2016, 14:29 (Update 8-9-2016, 14:32)

Dat meldt een woordvoerster. Formeel gaat het om een besluit van het Openbaar Ministerie, dat afziet van een strafrechtelijk onderzoek. ,,Waarschijnlijk wordt nooit duidelijk wat er mis is gegaan. Misschien pakte de bestuurder iets of gebeurde er iets anders waardoor hij de macht over het stuur verloor’’, zegt de politiewoordvoerster. De politie heeft geen enkele aanwijzing dat het slachtoffer, een 53-jarige Hilversummer, bewust tegen de dikke boom langs is gereden. De man was op slag dood.

Hij reed in een elektrisch aangedreven Tesla Model S. De autofabrikant heeft de gegevens van de ’logs’ van de auto van de Hilversummer gecheckt, meldt een woordvoerster van Tesla. ,,Op dit moment kunnen we op basis van de logs van de auto bevestigen dat Autopilot op geen enkel moment ingeschakeld is geweest.’’ Tesla heeft vastgesteld dat de wagen meer dan 155 kilometer per uur reed. ,,Dat komt overeen met de schade die zichtbaar was aan de auto nadat deze een boom had geraakt.’’ Tesla leeft mee met de familie van het slachtoffer.