Handen op elkaar voor opknappen plein Nederhorst den Berg

NEDERHORST DEN BERG - Eindelijk kan binnenkort een begin worden gemaakt met het opknappen van het dorpsplein (straks Willie Dasplein) in Nederhorst den Berg. De hele raadscommissie ruimte en economie was woensdagavond blij met het voorstel van het college om voor de allereerste fase 9.650 euro beschikbaar te stellen.

Door Ronald Frisart - 8-9-2016, 17:57 (Update 8-9-2016, 17:57)

Over het burgerinitiatief om de in 2014 op 63-jarige leeftijd overleden Willie Das op het plein te eren, is heel wat gesteggeld. Maar dat is tot opluchting van de raadscommissie nu voorbij. De...