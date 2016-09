Voedselbank Gooi en Omstreken: meer, beter, verser

Archieffoto: Studio Kastermans Vrijwilligers van de voedselbank in actie.

HUIZEN - De Voedselbank Gooi en Omstreken, die in 2015 weer meer mensen hielp, staat volgens voorzitter Lex Abels voor extra uitdagingen.. ,,Meer, beter en verser voedsel, en van tijd tot tijd meer cliënten.”

Door Eddie de Paepe - 8-9-2016, 13:57 (Update 8-9-2016, 13:57)

Van de start in juni 2006 tot december 2015 werden 2.798 mensen doorverwezen naar de regionale voedselbank. Vorig jaar werden vanuit de uitgiftepunten in Huizen, Hilversum, Laren, Weesp, Baarn en Soest in totaal 993 cliënten geholpen, blijkt uit het jaarverslag. Een groei van twaalf procent ten opzichte van...