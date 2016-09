Tip 10: wat is er deze week te doen in de regio? (#13)

De tweede Grote Vertellers Parade in de theetuin in Weesp

Klaar voor een nieuwe week vol muziek, theater, cabaret, film en exposities? De krant blikt vooruit en maakt een keuze uit wat er speelt in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. Ontdek in tien tips wat de regio te bieden heeft. Bezoek de dertiende editie van Bussum Cultureel, luister naar het eerste concert van koorvereniging Deo Juvante in Huizen of geniet op de laatste open dan van Agnes’ Kruidentuin in Maartensdijk.

Door Joyce Huibers - 8-9-2016, 14:00 (Update 8-9-2016, 14:00)

Parade / Literatuur

Tussen de bloemen, rond de vijver, naast de houtblokken en in de kas vertellen een achttal schrijvers morgen hun verhalen tijdens de tweede Grote Vertellers Parade in de theetuin in Weesp. Zo vertelt Pauline Broekema uit haar roman ’Het Boschhuis’ dat zich deels in Weesp afspeelt, houdt Rindert Kromhout het over de Bloomsbury-trilogie en het nog te verschijnen ’Een Mann’ over de Duitse schrijvers Klaus Mann en Thomas Mann en leest Hans Hagen voor uit zijn kinderboeken. De Grote Vertellers Parade duurt van 13.30 tot 16.30 uur, de theetuin zelf is om 10.00 uur al open.

Raymann / Theater

Jörgen Raymann keert na drie jaar weer terug op het podium. Donderdag 15 september is in Theater de Speeldoos in Baarn zijn nieuwe solovoorstelling ’Zo kan het ook’ te zien. Raymann wordt dit jaar vijftig en hij kijkt nu toch iets anders tegen de wereld aan dan twintig jaar geleden. Hij denkt dat het geen midlifecrisis is, maar klopt dat wel? Een avond filosoferen tegen de draad in en even niet meegaan met de waan van de dag. Volgens de bedreven grappenmaker lacht het leven je toe als je keihard terug durft te lachen. Zo kan het ook! Aanvang 20.15 uur.

Tieners / Expositie

Foto’s van Europese tieners tussen de twaalf en negentien jaar vullen tot 26 september de wanden van de (h)Artgalerij in het Brinkhuis in Laren. Het gaat om de multimediale expositie You-R-O-teens van Monique Neelen en Peter Hardewijn. Naast portretfoto’s van de tieners, zijn er ook snapshots van hun directe leefomgeving te zien en vertelt een bijgevoegde tekst over hun persoonlijke dromen en gedachten. Zondag tussen 13.00 en 17.00 uur is Neelen aanwezig in het Brinkhuis om uitleg te geven over het project.

Dakpannen / Lezing

Het is mogelijk niet het eerste onderwerp waar je aan denkt, maar volgende de Historische Kring Huizen valt er over dakpannen veel te vertellen. Dinsdagavond om 20.00 uur is daarom Huub Mombers te gast in de Brassershoeve aan de Waterstraat 2 in Huizen. Mombers weet alles van dakpannen. Niet alleen vertelt hij over de geschiedenis en ontwikkeling van de dakpan, bezoekers kunnen ook een dakpan meenemen om uit te vinden of het een bijzonder exemplaar is of één uit duizenden.

Orgel / Muziek

De zomerserie van Hilversumse orgelconcerten wordt vanavond om 19.39 uur afgesloten met een concert van de jonge Amsterdamse organist Matthias Havinga. Op het programma staan werken van Medelssohn, Hugo Distler en Bach, de drie belangrijkste vertegenwoordigers van het romantische, neobarok en barok repertoire voor orgel. Havinga studeerde cum laude af aan het Conservatorium in Amsterdam en won prijzen op verschillende internationale orgelconcoursen. Met blokfluitiste Hester Groenleer vormt hij een duo.

Ervaringen / Literatuur

Beïnvloedt een bepaald boek mijn denken en handelen, en zo ja hoe? Die vraag staat centraal in de Salon van de wijsbegeerte vanavond om 20.30 uur in het Soester Artishock. Vijf regelmatige deelnemers aan de Salon van de wijsbegeerte vertellen hun ervaringen met een boek dat ze deze zomer lazen. Zo las Ineke Talen (foto) ’Alsof het voorbij is’ van Julian Barnes, verdiepte Wim Ket zich in’ Zorn und Zeit’ van Peter Sloterdijk en las Bart van der Wal ’Als je het licht niet kunt zien’ van Anthony Doerr. Aanmelden is noodzakelijk en kan via 035 - 6024951.

Jubileum / Muziek

De Huizer Koorvereniging Deo Juvante viert dit jaar haar 65-jarig bestaan. Vanavond, aan de vooravond van de dertigste Huizerdag, geeft het koor haar eerste optreden van het seizoen in de Oude Kerk in Huizen. Deo Juvante doet dit in samenwerking met het Kinder- en Jeugdkoor Jong Holland. Het concert begint om 19.00 uur. Op 17 september wordt in de Joriskerk in Amersfoort een cd opgenomen die het koor presenteert tijdens het jubileumconcert 5 november in de Grote Kerk van Naarden.

Familiegeheim / Film

Na een jarenlang verblijf in Amerika, keert Christian terug naar zijn ouderlijk huis voor het huwelijk van zijn vader met de veel jongere Anna. Het toch al stroeve weerzien tussen vader en zoon komt tot een climax na de ontdekking van een diep verborgen familiegeheim. ’The Daughter’ is een beklemmend en intiem familiedrama naar het toneelstuk ’De Wilde Eend’ van Henrik Ibsen. Het is het speelfilmdebuut van de Australische regisseur Simon Stone. Als theaterregisseur, hij is sinds kort verbonden aan Toneelgroep Amsterdam, bracht hij het stuk al eens op de planken. ’The Daughter’ is de hele maand september te zien in Filmtheater Hilversum.

Bussum Cultureel / Festival

De dertiende editie van Bussum Cultureel begint vanavond met een openluchtfilm in de tuin van de Tindalvilla. Morgen gaat het festival echt los met tussen 11.00 en 24.00 uur meer dan dertig optredens op diverse podia in het centrum van Bussum. Daar omheen een culturele markt met ruim tachtig kramen. Dit jaar is er extra veel aandacht voor theater. Het festival sluit zondag af met tussen 11.00 en 17.00 uur een Art Fair aan de gracht bij het gemeentehuis, een bruggenconcert en - terug van weggeweest - de langste eettafel in de Kapelstraat.

Kruiden / Natuur

Agnes Looman van de kruidentuin aan de Dorpsstraat 264 in Maartensdijk houdt morgen de laatste open dag van het seizoen. Er wordt een rondleiding gegeven, er staan hapjes en gebakjes klaar en natuurlijk zijn er producten die bij een kruidentuin horen zoals honing, pesto en kruidenazijn te koop. Dankzij het mooie weer van de afgelopen tijd, staat ook de pluktuin nog in bloei. Agnes Kruiden is open van 10.00 tot 16.00 uur.