Gooise scholenkoepel begeleidt startende docent: ’De eerste indruk is zo belangrijk!’

HILVERSUM/LAREN - Ze hebben hun eerste week als docent er al op zitten. Simone van Andel (24 jaar, docent Nederlands op Laar & Berg in Laren, links op de foto) en Marleen Willemsen (28 jaar, docent Godsdienst/Levensbeschouwing op het Alberdingk Thijm College in Hilversum). En het is goed gegaan. „De kinderen waren hartstikke lief!”

Door Marjolein Vos - 9-9-2016, 9:30 (Update 9-9-2016, 9:30)

Eigenlijk vinden ze de tweede week waar ze nu in zitten haast nog spannender dan de eerste. „Ik hoop dat de leerlingen nog steeds zo lief zijn. Maar...