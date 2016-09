Gerestaureerde Studio 2 nu hét Hilversumse paradepaardje [video]

HILVERSUM - Met man en macht is gewerkt aan de restauratie van Studio 2, de oudste radiostudio van Nederland. Gevestigd in Hilversums Muziekcentrum van de Omroep. De plek waar Ella Fitzgerald, The Ramblers en andere artiesten achter de microfoon stonden. Het karakter van de roemruchte studio, in 1931 voor de VARA gebouwd, raakte door aanpassingen in de loop der jaren zwaar aangetast. Nu is alles weer zoals toen. Vrijdag is de heropening.

Door Annemarie de Jonga.de.jong@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 11:02 (Update 8-9-2016, 12:14)

Een voorproefje in de historische, volledig gerestaureerde Studio 2. Een buitenkans, maar wel op eigen risico. „Kijk uit voor je kleding, de verf is nog nat”, waarschuwt manager Rogier Hageman (41) van het Muziekcentrum van de Omroep aan de Hilversumse Heuvellaan.

De ruimte is gevuld met werklui. Iedereen is bezig alles klaar te krijgen voor de heropening. De schilder doopt zijn kwast in de roodbruine verf en geeft de publieke tribune, die uitkijkt op de radiostudio, een lik. „Ossenbloedrood”, zegt de vakman.

Een meter lager hangt zijn collega de VARA-klok op. Niet de originele, die is ooit zoekgeraakt, maar een nagemaakte kopie. Weer een ander bevestigt metalen banden om replica-Gispenlampen. „Precies mat genoeg, het mag niet spiegelen”, zegt Hageman goedkeurend.

©STUDIO KASTERMANS Het blauw, het motief en de lampen zijn gekopieerd uit 1931.

Grijze-haren

Het is een race tegen de klok. „Maar dat is elke verbouwing. Mensen hebben een deadline nodig.” Hageman blijft er ogenschijnlijk kalm onder. „Eigenlijk weinig grijze-haren-momenten gehad.” Samen met architectenbureau Van Hoogevest gaat hij voor het optimale resultaat. Op elk detail is gelet. „Zie je die schroeven in de wand? Tegenwoordig heb je de kruiskop, maar dit is nog de gewone ouderwetse schroef.”

De VARA-klok wordt recht gehangen.

Alles kon worden teruggebracht in oude stijl dankzij bewaarde bouwtekeningen van toenmalig architecten J.A. Snellebrand en A. Eibink. Maar voor de juiste kleurstellingen moest echt onderzoek worden gedaan. „Dan stond er op de tekening ’grijs esdoorn’. Maar wat is dat? Uren hebben we daar over gediscussieerd.”

Krabber

Het blauw op de wand is in elk geval ’honderd procent zeker’ de kleur van toen. „Met de krabber zijn vier lagen verf verwijderd. Dit blauw zat eronder. Zo gaaf, je gaat echt terug in de geschiedenis. Steeds meer kwam het gevoel van de oude studio terug.”

Óp het blauw zijn met de hand grafische motieven in zilver-goud gespoten. De vorm is waarschijnlijk het toenmalige bovenaanzicht van het gebouw. Later is het complex een paar keer ingrijpend verbouwd en uitgebreid. „Ik heb een oude luchtfoto op kantoor hangen en dat is precies deze vorm.”

Bezemkast

Ook het schaakbordpatroon op de wanden - te zien op veel historische foto’s - is terug. Decennia verborgen achter zachtboard platen. Zelfs de oude toegangsdeur kwam tevoorschijn. Wensen zijn er nog wel. „We zijn op zoek naar een ouderwetse radiator met tien buizen.” Voor de sier, want anno 2016 is de ruimte voorzien van luchtbehandeling. „Wat ik wil is dat mensen foto’s van toen naast foto’s van nu leggen en zeggen: ’Ja, het klopt precies’.”

Hageman is trots op het resultaat. „Ik denk dat heel Hilversum dat mag zijn. Jarenlang was Studio 2 een veredelde bezemkast. Een groot contrast met nu: een chique studio met grandeur. Misschien klinkt het pathetisch, maar dit is de geboortegrond van Hilversum Mediastad. De oudste radiostudio van Nederland. En onze ’claim to fame’ moet er goed uitzien.”

Sherry

Na de opening, vrijdag door burgemeester Pieter Broertjes, is het grote publiek welkom. Iedereen mag staan op de plek waar ooit Ella Fitzgerald in de microfoon zong. En waar radioprogramma Paulus de Boskabouter werd opgenomen. Studio 2 is 1931 gebouwd voor de VARA en gefinancierd met dubbeltjes en kwartjes van 125.000 omroepleden.

Oud-studiochef E. Gerritsen van de VARA geeft zaterdag rondleidingen. „Hij kan smeuïg vertellen over de kersttoespraken van Juliana in de radiostudio. Met een breiwerkje en sherry wachtte ze tot ze kon beginnen.”

Lawaai

De restauratie kostte 475.000 euro en de werkzaamheden werden verspreid over twee jaar. Vorig jaar was al de glazen nok in oude glorie hersteld. „Vanwege het lawaai kunnen we alleen in de zomer verbouwen, als repetities en concerten stilliggen.” Het MCO is de thuisbasis van het Metropole Orkest, Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor.

Bijna liefkozend glijdt zijn hand langs de wanden. Het eerste krasje zal pijn doen, maar is onvermijdelijk, beseft hij. „Het is geen museum, het mag volop gebruikt worden.” De geïsoleerde studio heeft perfecte akoestiek voor radio-uitzendingen met optredens van wat kleinere ensembles. „Het is een droge studio zonder nagalm.”

¬©STUDIO KASTERMANS Stoffeerder René Peters wijdt met mondharmonica Studio 2 in.

Mondharmonica

Studio 2 gaat voor het eerst in jaren weer gebruikt worden voor live-opnamen. NPO Radio 1 heeft vrijdagmiddag de primeur. Tussen twaalf en twee uur zenden presentatoren Eric Corton en Willemijn Veenhoven van De Nieuws BV (BNN/VARA) uit vanaf historische grond. „Ze zeiden meteen ja toen we ze vroegen.”

Totaal onverwachts klinkt ineens ’And when the saints go marching in’ live door de studio. De Hilversumse stoffeerder René Peters, die samen met tweelingbroer Willem de kurkkleurige vloer heeft gelegd, staat zomaar mondharmonica te spelen. „Prima akoestiek”, grijnst hij na afloop. Hij heeft het instrument elke dag op zak. „Er is altijd wel gelegenheid voor een deuntje.” Hageman kan het alleen maar beamen. „Nou René, je hebt zojuist de studio ingewijd.”

Openingsprogramma ’Hallo, hier Hilversum’

Heropening van Studio 2 wordt gevierd:

Vrijdag

12.00 uur: Live-uitzending NPO Radio 1.

18.00 uur: Burgemeester Broertjes opent Studio 2.

Zaterdag

Om 11.00 en 14.00 uur: rondleidingen oud-studiochef E. Gerritsen.

Zondag

Om 11.00 en 14.00 uur: rondleidingen.

12.30 uur: Lunchconcert Camerata RCO.

15.00 uur: lezing mediaprofessor Huub Wijfjes over begintijd VARA.

Dinsdag

14.30 en 18.30 uur: 2 Meter Sessies van Jan Douwe Kroeske met Robert Ellis en Quiet Hollers.

Woensdag

16.00-19.00 uur Live uitzending NPO Radio 4.

Zaterdag tot en met vrijdag

9.00 tot 17.00 uur: expositie ’Hallo Hier Hilversum’ over de muziekhistorie van het MCO. Aandacht voor onder meer Jaap van Zweden en mede-oprichter VARA wijlen Jan Lebon.

Het publiek kan gratis overal bij aanwezig zijn. Reserveren via de website is raadzaam: www.mco.nl