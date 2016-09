Trampolines voor jeugd in Clemenskerk

HILVERSUM - Een indoor-trampolinepark middenin de voor miljoenen gerenoveerde Hilversumse Clemenskerk. Het klinkt als een grap, maar misschien is het binnen enkele maanden toch echt realiteit.

Door Stefan van Hees - 8-9-2016, 10:41 (Update 8-9-2016, 10:41)

Initiatiefnemer Saskia de Wit van Flight Deck 53 wil met dit plan jongeren, ’te oud voor de ballenbak en te jong voor de kroeg’, een plek bieden waar zij elkaar op sportieve manier zonder alcohol of drugs kunnen ontmoeten’. De 45-jarige Bussumse constateert daarbij dat Hilversum meer coffeeshops (acht in totaal) telt dan sport- en speelparken voor jongeren.

Komende zaterdag en zondag, tijdens het open monumentenweekend, presenteren de mensen van Flight Deck 53 samen met de kerkeigenaar BOEi de plannen aan de buurt. Ook de De Wit beseft heel goed dat eerdere plannen (vintage-winkel onder andere) voor de kerk sneuvelden, mede doordat buurtbewoners en de Vrienden van de Clemenskerk zich hiertegen verzetten. Toch is de Bussumse vol vertrouwen over haar trampolinepark met 750 vierkante meter springoppervlak. „Ik kom niet aan de restauratie”, verzekert zij.

Met de Vrienden zal zij nog persoonlijk contact - ’immers zonder hen had het gebouw plat gelegen’ - opnemen en in de buurt deelt zij vandaag of morgen flyers uit. „Ik wil de buurt overtuigen en er in samenspraak uitkomen. Er komt echt geen discotheek in met harde muziek en zo. Er zitten als alles doorgaat maximaal 150 mensen in het pand. Vroeger zaten er 600 mensen in de kerk.”

De Wit staat ondertussen te springen om aan de slag te gaan. Al veel te lang, vindt zijzelf, wacht ze op groen licht vanuit het raadhuis. De gemeente is namelijk al enige tijd op de hoogte van de plannen en heeft, aldus een woordvoerster, ’een positieve grondhouding’. Bekeken wordt momenteel onder meer of de plannen haalbaar zijn en passen binnen het bestemmingsplan. Begin oktober is er een gesprek tussen de beide partijen.