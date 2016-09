Gevaarlijke Hilversummer zit vast na noodkreet

archieffoto fotomix.nl De verwarde Hilversummer moest in 2012 door een arrestatieteam onder controle worden gebracht. Hij sloeg toen zijn woning aan de Jan van Galenstraat kort en klein.

HILVERSUM - De verwarde en daardoor volgens zijn moeder levensgevaarlijke Hilversummer zit achter slot en grendel. De 31-jarige man werd dinsdag opgepakt.

Door Henk Runhaar - 7-9-2016, 15:08 (Update 7-9-2016, 16:30)

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Hilversum. Waar de man vast zit, in een cel of bijvoorbeeld op een gesloten psychiatrische afdeling, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe lang de man van de straat wordt gehouden.

Moeder Minke Murre: ,,Ze hebben hem op de Jan van Galenstraat opgepakt, begreep ik. Ze zouden me op de hoogte houden, maar ik heb verder niets gehoord.’’ Volgens de Naardense heeft de noodkreet van Hilversummer Anton Elbertsen voor een doorbraak gezorgd. ,,Hij heeft burgemeester Broertjes duidelijk gemaakt dat het belachelijk is dat iemand in zo’n toestand nog los rondloopt.’’

De Hilversummer gold voor de instanties al als gevaarlijkste geval in de gemeente, maar er werd niet ingegrepen. De man klopte zondag ineens aan bij het gezin Elbertsen aan de Jan van Galenstraat, dat de hele dag met hun doordraaiende vroegere straatgenoot zat opgescheept.

