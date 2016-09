Toename steun voor HOV-meerijden via Meent

BLARICUM,HUIZEN - Twee van de drie HOV-actiegroepen uit Huizen en Blaricum zijn het eens met het Blaricumse college om te mikken op meerijden Meent. Maar alleen als er een ’onomkeerbare garantie’ van de provincie komt over het niet aanleggen van een vrije busbaan. Bewonerscollectief Bijvanck, de grootste bewonersgroep in Blaricum, blijft trouw aan ’t Merktracé. Net als de gemeente Huizen die vlak voor het Blaricumse rondetafelgesprek de buurgemeente nog verraste met de bekendmaking van een nieuw pro-Merk onderzoek.

Door Edward de Vries Lentsch - 7-9-2016, 15:08 (Update 7-9-2016, 16:48)

Het HOV-vraagstuk zorgde dinsdagavond voor een volle zaal in Eemnes, onder wie veel aanhangers van de initiatiefgroep ’Nee tegen de vrije busbaan door Huizen en Blaricum'. Woordvoerster Dian Vrijmens legde uit waarom er, alles afwegend, toch gekozen wordt voor het traject dat de snelbus tussen de wijken Bijvanck en Blaricummermeent loodst, richting carpoolplaats Blaricum aan de Stichtseweg.

,,Het eindeloze geneuzel over een paar seconden, de onwrikbaarheid van de HOV-norm, het gebrek aan draagvlak voor de vrije busbaan, onvoldoende of onbegrijpelijke informatie, geen of onjuiste informatie. Voor ons is het hele verhaal een groot voorbeeld van hoe het democratisch gezien niet zou moeten.’’

Risico’s

,,Meerijden Merk vinden wij nog altijd het beste alternatief en de beste invulling van lijn 320. Het is ons meer dan duidelijk geworden dat deze route, hoewel die kan rekenen op steun van de overgrote meerderheid van de bevolking, niet zal worden aangenomen. Ons gaat het er niet om wie gelijk heeft, maar om wie het gelijk krijgt of wint. Na 2 jaar steggelen blijven vasthouden aan het Merk als enige oplossing, is een gok die wij als initiatiefgroep tegen een vrije busbaan niet willen, kunnen, en durven nemen. De risico’s op de aanleg van een vrije busbaan op korte termijn, of zelfs het verdwijnen van lijn 320 uit de gemeente Huizen, zijn wat ons betreft te groot om op de pokertafel te worden gelegd. Hoewel de initiatiefgroep tegen de vrije busbaan haar voorkeur Merk niet onder stoelen of banken steekt, heeft het voorkomen van een vrije busbaan door Huizen en Blaricum een hogere prioriteit dan de meerijdvariant die men uiteindelijk kiest.

Doel

Als meerijden over de Meent betekent dat er geen vrije busbaan wordt aangelegd, dat het park een park blijft en geen betonnen bak, dan is dat een voor ons bespreekbare oplossing. Geen vrije busbaan is het doel. ’t Merk ons favoriete middel. Het huidig raadsvoorstel komt ten dele tegemoet aan het resultaat dat wij zoeken. Maar Blaricum moet niet in de stuurgroep stappen, zonder een garantie dat de vrije busbaan inderdaad uit het project verdwijnt. Gegarandeerd zwart op wit.’’

Belangenvereniging Blaricum Bijvanck, een relatief kleine actiegroep, constateerde eerder dit jaar al dat de Merk-strijd ’trekken aan een dood paard’ is. Woordvoerder W. de Ruiter zat in het rijtje van vier insprekers het meest tevreden aan tafel. ,,We zijn het volledig eens met het raadsvoorstel van het college. Er is dus een aanzienlijk draagvlak voor dit raadsvoorstel in Blaricum.’’ Hij had nog wel een eisje: ,,Optimalisaties zodanig uitvoeren dat er voor de bewoners van de Stroomzijde zo min mogelijk overlast zal zijn en inspraak van bewoners over die optimalisaties.’’

Er zijn natuurlijk ook hardliners. Rink Jan Slotema bijvoorbeeld van het Bewonerscollectief Bijvanck. Die zit nog met 21 kritische vragen en blijft pleiten voor ’t Merk (zie onderaan dit artikel zijn inbreng). Hij bevestigde woensdag daaraan vast te houden. ,,Gezien de vele problemen op gebied veiligheid en leefbaarheid is voor ons Meent onacceptabel. Merk is top voor reizigers, bewoners en chauffeurs en voldoet zondermeer aan alle R-net normen.’’

Algemeen belang

Inspreker Jan Drupsteen concludeerde dat er minimale verschillen tussen beide busroutes zijn, en geen doorslaggevende technische argumenten. ,,Natuurlijk moet u het algemeen belang dienen en kiezen voor HOV. Maar de vraag is of dat algemeen belang niet net zo goed wordt gediend met het Merk-tracé en de bestaande carpoolplaats. Dit geeft de minste belasting voor onze woon- en leefomgeving, het tast onze groene infrastructuur niet aan en geeft maximale veiligheid in vergelijking met het Meent-tracé. Ik doe een dringend beroep op de raad om de wethouder op te dragen te onderhandelen over het Merk-tracé. Niet zeggen dat dit een gespasseerd station is, want dat bepaalt u zelf. Knokken voor de mensen die u hebben gekozen in deze raad. Makkelijk zal dat niet zijn, maar dit is wat wij van u verwachten.’’

Raadsleden van Hart voor Blaricum en DAB bleven, terwijl de klok naar elf uur kroop, met veel vragen zitten. De Blaricumse raad debatteert dinsdagavond 20 september over het collegevoorstel.

Inspraak Bewonerscollectief Bijvanck

Inbreng HOV in RTG van gemeenteraad Blaricum van 6 september 2016 namens Bewoners Collectief Bijvanck door Rink Jan Slotema

Met veel plezier denk ik terug aan de gedenkwaardige avond op 28 juni toen 300 burgers uit Huizen en Blaricum aan de Kerklaan scandeerden:

Merk-Merk-Merk

Dit in reactie op de toespraak van Dian met de oproep aan u als Raad:

Raadsleden ga aan ’t werk Stuur die bus over ’t Merk!

Als bewonerscollectief Bijvanck blijven wij bij die oproep.

Het Merk is beter en korter voor de reizigers, is vele malen veiliger en tast de leefomgeving van de bewoners niet aan en is door het gestroomlijnde veilige traject het meest comfortabele voor de chauffeurs en de reizigers. Bovendien blijkt wederom uit recentelijk onderzoek van Huizen, dat het Merk wel HOV waardig is. Een onderzoek dat nota bene is gebaseerd op het in de stuurgroep van 13 juli door de gedeputeerde Post verwoorde uitgangspunt dat zij vasthoudt aan het meten tussen haltes. Tot dusver is dit uitgangspunt helaas niet consequent gehanteerd in de uitgevoerde onderzoeken. Kortom win-win-win voor alle direct betrokkenen! En zelfs nog win voor de gedeputeerde! Hoe kunt u aan al die stakeholders nog uitleggen waarom u als Raad een andere keuze zou maken dan voor het Merk?.

Het raadsvoorstel is in onze ogen gebakken lucht. Dit omdat vorige week de wethouder de Raad moest melden dat gedeputeerde Post weigert garanties te geven. Dit ondanks ambtelijke overeenstemming dat er gegarandeerd geen vrije busbaan gaat komen over de Meent. Of moeten we de stukken zo lezen, dat het weliswaar ambtelijk besproken is, maar dat er ook ambtelijk geen toezegging was. Ik hou het maar even op het laatste. Het zijn maar woorden, maar waarom zegt de gedeputeerde niet dat zij zich hier bestuurlijk hard voor gaat maken in plaats van dat ze geen harde toezegging kan doen. Als er één dossier is waar het woord van de gedeputeerde van grote betekenis is, is dat wel het HOV dossier. De wethouder heeft zich met een formeel kluitje in het riet laten sturen. Dit doet de vraag opkomen uit wiens koker de term garantie komt. Ik heb vaak bijgedragen aan dit type ambtelijke overeenstemming, maar altijd was er tijdens de onderhandelingen voortdurende afstemming met de bestuurders, waardoor er alleen nog een feestje moest volgen waar deze overeenstemming met veel pers, hotemetoten en champagne werd bekrachtigd.

Meerijden via het Merk is uitputtend beschreven en doorgerekend. Meerijden via de Meent kent nog vele vraagtekens ten aanzien van de herinrichting van de rotondes, kruispuntaanpassingen en veiligheid van oversteken voor langzaam verkeer, etc. Het is een “black box” met één keiharde randvoorwaarde: de bus moet er gemiddeld 30km/u kunnen rijden, hetgeen ingrijpende aanpassingen vergt.

Beslissen vóór de Meent en terugkomen als de gedeputeerde niet met de garantie komt van afzwering van de vrije busbaan heeft alle kenmerken van een salamitactiek. Als het hek van de dam van de Meent eenmaal open is, is terugkeren naar het Merk een gelopen race. De raad moet nu niet besluiten, is ook nergens voor nodig. Onderhandel tenminste door zonder besluit. De tijdsdruk ligt niet bij Blaricum, maar bij de gedeputeerde.

Vragen:

1. Wat is er fout gegaan in de aanpak met als gevolg weigering van de gedeputeerde?

2. Is de Raad het met ons eens dat de druk niet bij Blaricum ligt maar bij de gedeputeerde?

3. Is de Raad het met ons eens, dat besluitvorming nu nog niet nodig is maar dat eerst samen met Huizen verder wordt onderhandeld met de provincie?

En dan die vermeende garantie.

In het raadsvoorstel staat een garantie zonder tijdslimitering, maar in de onderliggende stukken staat een termijn van 10 jaar, een periode die al langer rondzingt in de wandelgangen.

Vragen:

1. Wanneer gaat die garantie in? In 2021 omdat de planning is vertraagd en de HOV pas dan gaat rijden?

2. Of is er geen tijdslimiet zoals het raadsvoorstel suggereert?

3. En last but not least: wat is de juridische houdbaarheid van een dergelijke garantie?

Wat is meerijden Meent?

Nergens zien wij nog wat bedoeld wordt met meerijden:

1. Is dat over de huidige bestaande wegen bij WC Oostermeent, Aristoteleslaan, Stroomzijde en Stichtseweg?

2. Wat betekent dat voor de huidige kruispunten en rotondes en bestaande oversteken voor langzaam verkeer?

3. Of kan dat ook betekenen meerijden over nieuw aan te leggen weggedeelten bij bijvoorbeeld de Stroomzijde? Wat is meerijden via de Meent nu precies?

4. Hoe ver kunnen die aanpassingen gaan? Is daar ambtelijk over gesproken? Wat waren de uitkomsten voor Blaricum?

Samenwerking met Huizen

Eén gezamenlijke aanpak met Huizen is cruciaal voor het draagvlak bij andere bestuurders en bij de Provinciale Staten. In het raadsvoorstel is echter weer geen woord gewijd aan samenwerking met Huizen. Temeer nu uit Huizer onderzoek opnieuw blijkt dat de rijtijd tussen de haltes Regentesse en Carpoolplaats gewoon voldoet aan de R-Netnormen.

Drie vragen:

1. Waarom geen enkele verwijzing naar dat onderzoek van Huizen?

2. Waarom niet wachten op de reactie van de provincie op dat onderzoek van Huizen?

3. Was er wederom geen enkele samenwerking met Huizen en zo ja waarom niet?

Subsidie fiets- en wandelbrug en kruising Randweg-Stichtseweg

Het raadsvoorstel wekt de indruk dat bij keuze voor de Meent en bij deelname aan de Stuurgroep er opeens subsidies mogelijk zijn voor een fietsbrug over de Randweg en dat er ambtelijk is afgesproken dat aanpassing van de kruising door de provincie wordt betaald.

Vragen:

1. Komt dit ook uit de koker van het ambtelijk overleg? Hoe zeker is die kans en hoe hoog de subsidie voor een project dat volledig buiten het HOV traject ligt?

2. Hoe zeker is de bijdrage van de provincie aan de aanpak van het knelpunt kruising Randweg-Stichtseweg nu de gedeputeerde ook de afgesproken garantie niet toezegt?

3. Hoe oordelen de wethouder en de Raad over deze wijze van belonen door de provincie?

Deelname Stuurgroep

Officieel is nog steeds de vrije baan via de Meent de enige keuze die de Stuurgroep heeft gemaakt. Dit ten koste van ruim 600 bomen en de leefbaarheid, veiligheid en welzijn van de bewoners bij de Oostermeent, de Bijvanck en de Blaricummermeent. Deelname betekent daarom nog steeds tekenen voor die vrije baan. En nog steeds is het uitgangspunt dat in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) deze vrije baan komt.

Vragen:

1. Mocht het tot een juridisch houdbare garantie komen, verdwijnt dan de vrije baan ook uit het PIP?

2. Hoe ziet de wethouder het toetreden voor zich? Welke volgorde van besluiten door de Stuurgroep en de Provincie zijn dan noodzakelijk alvorens echt toe te treden?

Eigen normen gedeputeerde

Op 17 mei hebben wij ook bij u ingebracht dat de gedeputeerde eigen normen hanteert voor de HOV die afwijken van de met een groot aantal partijen en de minister ondertekende normen voor R-Net. Volgens die officiële normen (van halte naar halte) voldoet het Merk tracé gewoon aan de normen is ons bekend gemaakt. In het raadsvoorstel zien wij hier niets over terug.

Vraag: Wat doet u als Raad en wat doet de wethouder met deze eigenzinnige interpretatie van de gedeputeerde?

Dreiging opheffing 320

Tijdens een besloten overleg met u als Raad heeft de gedeputeerde gedreigd de 320 op te heffen als u vasthoudt aan het Merk. Naar mij en Dian heeft ze hetzelfde gezegd over het meerijden via de Meent: als het niet voldoet aan de normen en de gemeenten willen geen aanpassingen, dan hef ik de 320 op. Dus links om of rechtsom, als u niet doet wat de gedeputeerde wil, de 320 wordt opgeheven. Dat geldt dus niet alleen voor het Merk tracé. Overigens denk ik dat mocht het komen tot een rechtszaak, dat dan korte metten worden gemaakt met deze dreiging, omdat afdoende is aangetoond dat het Merk gewoon voldoet aan de officiële R-Net normen.

Verkeer op het Merk daalt in de toekomst! Nieuw feit dat pleit voor uitstel besluitvorming.

Uit de vorige week bekendgemaakte bestuurskrachtmeting blijkt, dat de Gemeente Huizen de komende decennia licht krimpt en sterk vergrijst. De gemeente Huizen kent een inwonersaantal van 41.373. Tot 2040 neemt de bevolking naar verwachting af met ca. 2200 personen.

De gemeente Blaricum daarentegen groeit de komende decennia en krijgt tevens te maken met een flinke vergroening en vergrijzing van de bevolking

De gemeente Blaricum kent een inwonersaantal van 9.622. Tot 2040 groeit de bevolking met ca. 3.000 inwoners.

Goudappel Coffeng gaat in haar berekeningen steeds uit van een forse groei van het verkeer in de toekomst, waardoor het Merk dan niet meer aan de R-net normen voldoet. Nu uit de BKM blijkt dat het aantal gebruikers van het Merk juist afneemt door de krimp van Huizen wordt onzes inziens een belangrijk argument onder uit gehaald. Kortom, het Merk voldoet ook in de toekomst gewoon aan de eisen. De groei van Blaricum toont nogmaals aan, dat de aanpak van de kruising Stichtseweg-Randweg cruciaal blijft.

Vragen:

1. Wat gaat de wethouder doen met dit nieuwe gegeven van minder druk op het Merk?

2. Is de Raad het met ons eens, dat dit nieuwe gegeven in combinatie met de positieve uitkomsten van het recente onderzoek van Huizen aanleiding zijn om niet al vandaag te besluiten, maar eerst met Huizen te overleggen?

Samengevat:

Het Merk is beter en korter voor de reizigers, is vele malen veiliger en tast de leefomgeving van de bewoners niet aan en is door het gestroomlijnde veilige traject het meest comfortabele voor de chauffeurs en de reizigers. Bovendien blijkt wederom uit recentelijk onderzoek van Huizen, dat het Merk wel HOV waardig is. Kortom win-win-win voor alle direct betrokkenen! En zelfs nog win voor de gedeputeerde! Hoe kunt u aan al die stakeholders nog uitleggen waarom u als Raad een andere keuze zou maken dan voor het Merk-Merk-Merk?

Nog korter:

Raadsleden ga aan ’t werk Stuur die bus over ’t Merk!

Merk-Merk-Merk