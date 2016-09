Brandbrief vrijwilligers over sluiting Crailo

HILVERSUM - Ook de bij de vluchtelingenopvang op Crailo betrokken vrijwilligers zijn woensdag in actie gekomen. Ze stuurden Johan Remkes, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland een brandbrief.

Door Henk Runhaar - 7-9-2016, 13:46 (Update 7-9-2016, 13:47)

De tekst daarvan luidt als volgt: ,,Het is op een paar dagen na zes maanden geleden dat de Provincie Noord-Holland, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek overeenstemming bereikten over AZC Crailo. Onder de vlag van het COA zouden eerst 300 en later dit jaar maximaal 600 vluchtelingen op Crailo worden opgevangen voor een maximum van tien jaar.

Aan deze overeenkomst was een lange zoektocht in de regio en langdurig onderhandelen vooraf gegaan. In oktober 2015 hadden de Noord-Hollandse gemeenten een brief van uw hand ontvangen dat er binnen de provincie Noord-Holland 2500 asielzoekers gehuisvest moesten worden. Iedere regio en/of gemeente moest op zoek naar geschikte locaties. Het Gooi stond op de rol voor 1200 vluchtelingen.

Dat werden er uiteindelijk ‘slechts’ 600 op Crailo in Laren, op dezelfde locatie waar jarenlang een azc met wel 1200 bewoners was gevestigd. Een plek die bij uitstek geschikt is voor de opvang van asielzoekers. In de herfst van 2015 werd er onder de vlag van het Leger des Heils reeds een honderdtal asielzoekers gehuisvest, die eerder van sporthal naar sporthal waren verhuisd.

We zijn nog geen jaar verder. De wereld is nog steeds op drift, je hoeft het nieuws maar een beetje te volgen om te onderkennen dat het vluchtelingenprobleem verre van vluchtig is, eerder grillig en onberekenbaar. Wat je vandaag besluit, kan over een half jaar al weer anders liggen.

Echter, in alle wijsheid heeft de Rijksoverheid en uitvoeringsorganisatie COA besloten dat Crailo op korte termijn dicht gaat. Het is schijnbaar niet meer nodig, de vluchtelingenstroom naar ons land zou zijn opgedroogd. De 60 statushouders en asielzoekers die er nu nog verblijven, kunnen er niet blijven. Zij gaan binnenkort opnieuw verhuizen.

De vrijwilligers van Crailo zijn, net als de bestuurders in dit gebied, met stomheid geslagen door dit besluit. Een besluit dat naar onze mening ondoordacht en, gezien de voorgeschiedenis en problematiek, onbetamelijk is.

Ondoordacht omdat nu op grond van speculaties op de korte termijn mogelijk onomkeerbare besluiten worden genomen.

Onbetamelijk omdat je zo niet met mensen omgaat. Allereerst niet met de vluchtelingen die er nu verblijven, en zij die straks nog ons land gaan binnenkomen. Maar ook richting de honderden vrijwilligers, ambtenaren en

bestuurders die zich met hart en ziel hebben ingezet om vluchtelingen die onze steun hard nodig hebben, op een plek die daarvoor bij uitstek geschikt is, kleinschalige en persoonlijke opvang en zorg te bieden.

Er is veel bereikt op en rond Crailo en daar zijn we best trots op. In deze regio zijn honderden gemotiveerde vrijwilligers in actie gekomen om de vluchtelingen bij te staan in het proces van integratie. Talloze instellingen en organisaties zetten zich in om de bewoners te helpen, een toekomstperspectief te bieden, als het kan in onze regio. Gemeenten en de regio spannen zich in om van alles te regelen op het gebied van integratie, zorg, onderwijs, werk, stage. Gemeenten hebben gesprekken georganiseerd om inzicht te verschaffen en het draagvlak te peilen. Het is mooi te constateren dat er draagvlak voor azc Crailo is onder bewoners van deze regio.

Sluiting van Crailo betekent kapitaalvernietiging. Fysiek kapitaal in de vorm van gebouwen en installaties en emotioneel kapitaal in de vorm van opgebouwde relaties, de inzet van vrijwilligers en gemeenten.

Wij menen dat de politiek zich hiermee een slechte dienst bewijst. De geloofwaardigheid van de overheid staat op het spel. Dat geldt niet alleen voor de Rijksoverheid, maar ook voor de burgemeesters in de regio, die ons trots kwamen melden dat er overeenstemming was bereikt. Nu worden gemaakte afspraken niet nagekomen, de motieven zijn ons ook niet helder. Het kan toch niet zijn dat het hier alleen maar om geld gaat? Ten gevolgde van dit beleid zal het draagvlak bij bewoners en gemeenten om in de toekomst opnieuw een azc te herbergen, fors teruglopen. Mensen laten zich niet een tweede keer voor de gek houden.

Het is moeilijk te bevatten dat wij in onze bevoorrechte regio geen enkele plek/locatie bieden voor de opvang van asielzoekers. En dat de oorzaak niet ligt bij ons – integendeel – maar bij de overheid.

Dit alles overwegende roepen wij u op om alles in het werk te stellen om azc Crailo open te houden. Daarnaast roepen wij alle betrokkenen op om er voor te zorgen dat er fatsoenlijk wordt omgegaan met de huidige bewoners van Crailo. Deze statushouders verdienen een plek in onze regio.

Wij spreken de hoop uit dat onze noodkreet u aan het denken heeft gezet rond de toekomst van Crailo en wensen u in deze veel wijsheid toe.’’