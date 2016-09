Bejaarde redt buurvrouw tijdens mishandeling door ex

NAARDEN - „Dat ik dit kan na vertellen is een wonder”, vertelde het slachtoffer die vorig jaar juli voor haar appartement aan de Graaf Lodewijkstraat in Naarden op grove wijze in elkaar geslagen werd door haar ex-vriend de 28-jarige Mike S.

Door Estella Heesen - 7-9-2016, 18:44 (Update 7-9-2016, 18:44)

Hij sloeg haar drie keer in het gezicht. Toen ze viel, schopte hij haar tenminste één keer tegen haar hoofd, aldus een getuige. Een 89-jarige buurvrouw redde haar leven, verklaarde het slachtoffer. Deze pakte S. bij zijn arm en vroeg of dat allemaal nodig was. Daarop ging hij ervan door. S. werd aangeklaagd voor poging doodslag.

Hij was totaal van de wereld geweest die avond, had nachten niet geslapen en veel drugs gebruikt. Hij was naar haar toegegaan ´om te praten´ verklaarde hij voor de rechter. „Wij schreeuwden alleen maar naar elkaar.´´ Echter toen zijn vriendin niet opendeed, klom hij via de balustrade naar haar flatwoning. De doodsbange vrouw probeerde te vluchten, maar kwam hem tegen op de galerij.

S. bekende alles maar wist niet meer dat hij tegen haar hoofd had geschopt: „Maar als getuigen dat hebben gezien, leg ik me daarbij neer.’’ Hij schaamde zich diep voor zijn gedrag. Zijn advocaat voerde nauwelijks verweer op wat er was gebeurd. „Mijn cliënt heeft gezegd wat hij wist en neemt alle verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is.’’

Inmiddels gaat het goed, vertelde S. die een keur aan hulpverleners in zijn leven heeft gezien en meerdere strafbare feiten heeft gepleegd. Hij heeft een nieuwe vriendin waar hij wél gesprekken mee voert, vertelde hij de rechtbank. S. wil zijn leven weer op de rit krijgen. Zijn begeleider sprak zeer lovend over zijn gedrag en vroeg om hem juist geen TBS op te leggen zoals in een rapportage van een jaar geleden geadviseerd werd. Maar dat ging de officier van justitie een brug te ver. Hij eiste een jaar celstraf - met aftrek van vijf maanden voorarrest en TBS met voorwaarden. Volgens de officier omdat er over twee jaar nogmaals kan worden getoetst of de man inderdaad de goede weg is ingeslagen.