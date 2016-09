Kanttekeningen bij hulp aan Sypesteyn

LOOSDRECHT - De Wijdemeerse politiek lijkt veel te voelen voor het steunplan voor het kasteel-museum dat burgemeester en wethouders hebben opgesteld. Wel plaatst de lokale politiek nog kanttekeningen.

Door Ronald Frisart - 7-9-2016, 19:34 (Update 7-9-2016, 19:34)

Dat bleek dinsdagavond bij de behandeling van het plan in de raadscommissie maatschappelijke en sociale zaken. Kern van het voorstel is dat Sypesteyn tot en met 2019 47.600 euro subsidie krijgt en dan op eigen benen kan staan. Om het kasteel in staat de stellen de eigen broek op te houden stelt het college...