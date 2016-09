Geitenkeuring bij oude haven van Eemnes

HILVERSUM - „We zien hier de geitenkeuring op het marktterrein bij de oude haven van Eemnes, rond 1953”, weet Jan Manten te melden over het zoekplaatje van vorige week (nr. 370)

Door Eddie de Paepe - 7-9-2016, 10:52 (Update 7-9-2016, 10:52)

Zoekplaatje van Stevens, nr. 371

„De meneer met het meisje op zijn arm is Jacob (Jaap) van IJken. Het meisje is zijn dochter Corrie”, vervolgt Manten. Hij weet nog andere namen. „De meneer met het touw met geit is de heer Roodhart. De meneer in het zwarte pak en met de alpinopet is de heer Post, bijgenaamd ’de bokkenboer’. De kleine vrouw met bril is Cor Nagel, bijgenaamd ’de kunstmoeder’. Het meisje rechts met het jongetje op haar arm is Gonda van Berg. Het jongetje is haar broertje Henk.”

Verder kreeg ik nog een drietal reacties op het eerdere zoekplaatje (nr. 369) met de tafeltennissers. De heer die op de foto het ’Zweedse paardje’ in ontvangst neemt is volgens At Buursema en Wil Schalkx-Jongeling de toenmalige sportverslaggever Co Hoogendoorn.

PUEM

„Hij was in de jaren dat ik er werkte - 1968/1969 - hoofd van de correspondentieafdeling van de Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij P.U.E.M. NV”, schrijft Wil Schalkx-Jongeling. „Daarnaast was hij voor de radio sportverslaggever bij met name tafeltenniswedstrijden. Bij Beeld en Geluid is er nog een fragment van zijn verslag van de slotfase van de wedstrijd van Cor du Buy.”

Hoogendoorn gaf ook wel voor televisie (NTS/Sport in Beeld) commentaar bij onder meer tafeltennis, weet At Buursema. „Met ’pingpong’ zeggen kon je hem enorm op de kast krijgen! Hij fungeerde bij de NTS ook als beeldbandredacteur (Ampex) voor (voetbal)samenvattingen. Misschien had hij ook wel een functie bij de NTTB, maar dat is mij niet bekend. In welke hoedanigheid hij in het zaaltje aanwezig is weet ik evenmin”, schrijft Buursema. „Volgens mij is Cor du Buy inderdaad de middelste van de drie linker heren.”

Cor du Buy

Mijn oud-collega (en tafeltennisser) Eugène Stafhorst heeft speurwerk verricht en weet wie de drie sporters aan de linkerkant van de tafel zijn: Will van Zoelen (links), Cor du Buy (midden) en Cor Pelser (rechts).

„Deze tafeltennissers vormden een ’gouden trio’ in de jaren vijftig. Een uitsnede van deze foto (met de namen in het onderschrift) staat in het boek ’Geschiedenis van het Nederlandse tafeltennis’. Dat is geschreven door de Bussumse oud-radioverslaggever Bas den Breejen.”

De foto kan volgens Staffhorst heel goed genomen zijn in Hotel Zandbergen in Hilversum. „In de jaren vijftig was het nog gebruikelijk dat internationale tafeltenniswedstrijden werden gespeeld in zalen van hotels en restaurants. Dit gebeurde onder meer in hotel Jans en in De Karsseboom.”

Plankjes

„Duidelijk is te zien dat de batjes die op tafels liggen, ’plankjes’ zijn. De bekleding van zo’n kaal plankje bestond uit een dun nopjesrubber zonder ’verende’ sandwichlaag daartussen. Je kon ermee aanvallen en verdedigen, maar vrijwel geen effect en versnelling aan de bal geven. Met als gevolg dat partijen soms urenlang duurden en via de ’tijdregel’ beslist moesten worden. Het kwam zelfs voor dat één rally tussen twee verdedigend ingestelde spelers langer dan een uur duurde en één van de spelers een ’let’ aanvroeg om een toiletstop te kunnen maken!” Pas in de jaren zestig kwamen de batjes met sandwichrubber, waarmee de tafeltennissport een revolutie onderging, aldus Staffhorst.

„De P.T.T., Spoorwegen en banken speelden in de jaren vijftig regelmatig internationale wedstrijden en hadden zelfs hun eigen Europese en Wereldkampioenschappen tafeltennis. In het jaar waarin de foto kennelijk genomen is (1949), waren de Wereldkampioenschappen tafeltennis in Stockholm. Daar deden de heren op de foto ook aan mee.”

Nieuw zoekplaatje

Dan is het weer tijd voor het nieuwe zoekplaatje (nr. 371, te zien onder de knop’bekijk fotoserie’).

Een actiefoto tijdens een speedwaywedstrtijd. Op het gemeentelijk sportpark in Hilversum? Maar wanneer? En wie zijn die coureurs?

