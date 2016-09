’Grotere gemeente niet per se beter’

foto holland media combinatie Volle raadzaal in Eemnes tijdens de dialoogavond over de toekomst.

EEMENS - Op aandrang van de provincie Noord-Holland die graag een eensgezinde, Gooise regio ziet ontstaan en maximaal drie gemeenten in 2023, denken raden na over fusie en samenwerking. Stappen van Laren en Blaricum kunnen gevolgen hebben voor BEL-partner Eemnes. Maar wat wil Eemnes zelf? Daarover ging maandag de dialoogavond met toekomstscenario’s. Ervaringsdeskundigen van buiten vertelden betrokken inwoners van Eemnes over gemeentelijke fusie en zelfstandigheid. Een hapklare oplossing hadden ze niet, wel goede raad.

Door Edward de Vries Lentsch - 6-9-2016, 19:43 (Update 6-9-2016, 19:43)

,,Zeker is dat de BEL-samenwerking nog zes jaar, en een paar verkiezingen, duurt.’’ Daarmee sloot burgemeester Roland van Benthem de dialoogavond over de bestuurlijke toekomst van ’zijn’ gemeente relativerend af. De raadzaal vol inwoners zat nog bij te komen van onderlinge debatten over toekomstscenario’s. Op acht tafels vellen vol plussen en minnen, of helemaal blanco. Veel vragen, weinig zekerheden. De reikwijdte van de toekomstkeuzes is voor deskundigen en ondeskundigen nauwelijks te overzien.

Niet iedereen laat zich ’gek’ maken bij het kiezen van scenario’s. ’Tafelheer’ Frans Hagens deelt de zaal mee: ,,Zelfstandig Eemnes is ideaal. Desnoods samenwerken. Met het Gooi of Baarn-Bunschoten-Soest samenwerken vinden we aan deze tafel ongeveer op dezelfde plaats staan. We denken dat daarbij de gemeenschapszin en saamhorigheid in Eemnes gelijk blijft. Er staan minnen bij de fusievarianten (BEL en HBEL), zeker naarmate de fusie groter wordt.’’

Blanco

Bij ’tafeldame’ Marion Riemens blijft het vel blanco. ,,Er is zoveel informatie gegeven, dat het lastig plussen en minnen is. We zijn blijven steken bij dorps karakter en identiteit. De zelfstandigheid is heel belangrijk, maar aan fusie ontkom je misschien niet. In alle scenario’s is de gelijkwaardigheid van samenwerkende of fuserende partners belangrijk. En in het geval van een HBEL-fusie is de zorg geuit dat er nog heel wat gesproken moeten worden, wil dat volgens deze tafel enigszins gelijkwaardig zal zijn. Maar er zijn aan deze tafel ook mensen die HBEL helemaal prima vinden. Dit is nog een ongoing story.’’

Angst

Gastsprekers, ervaringsdeskundigen op het gebied van zelfstandigheid, samenwerking en fusie, reageren op de twijfels in de zaal.

Henk Mensink (gemeentesecretaris fusiegemeente Peel en Maas, 43.000 inwoners): ,,Er zit een groot verlangen de zelfstandigheid te behouden. Dan moet je goed formuleren wat je nodig hebt, om dat voor elkaar te krijgen. De angst voor het ingrijpen van hogere krachten is ook te horen. Dan moet je zorgen dat je het (zelf) goed voor elkaar hebt, goed investeren. In onze gemeente is wat inwoners voor elkaar kunnen doen, onze kracht. Verwacht niet al je heil en zegen van de gemeente. Kom ook een beetje los dat de gemeente zo bepalend is. De kracht van je inwoners is veel bepalender voor je toekomst.’’

Wereld

Linze Schaap (onderzoeker herindeling en samenwerking, hoofddocent Universiteit Tilburg): ,,Alles bij het oude laten is een hele normale, menselijke neiging. Maar als de beide partners in het BEL-samenwerkingsverband wat anders moeten, dan kunt u wel vinden dat alles hetzelfde moet blijven, maar dan verander de wereld gewoon. Alle ambtenaren weer zelf hebben, is waarschijnlijk vrij prijzig. U ontkomt ongetwijfeld niet aan een of andere vorm van samenwerking, ...of fusie. En wat is die zelfstandigheid? Vindt u dat de gemeenschap van uw Eemnes zoveel mogelijk keuzes moet kunnen maken? Dat kan met een eigen gemeenteraad, dat kan met goede afspraken met buren. En dat kan zelfs, dat zullen sommige mensen wel raar vinden, met één goede, grote gemeente die heel veel aandacht besteedt aan kernenbeleid. Of heel veel overlaat aan de gemeenschap zelf. Dus stel vast wat je belangrijk vindt aan die zelfstandigheid. Wat wil je met de kern Eemnes en in welke van de scenario’s kan dat nog, gezien de ontwikkelingen in de omgeving.’’

In zijn beschouwing eerder op avond relativeert Linze Schaap het begrip zelfstandigheid. ,,Alle gemeenten in Nederland werken samen. Er zijn tal van samenwerkingsverbanden, gemiddeld zestien, maar er zijn er ook met dertig. Groot of klein, iedereen doet het met anderen, tot en met Amsterdam aan toe. Samenwerken is dus normaal. De optimale schaal voor een gemeente bestaat niet. Er zal altijd binnen een gemeente kleinschaligheid georganiseerd moeten worden (wijkteams zorg) en er zijn altijd zaken (milieu, economie, verkeer) die in de regio spelen. Dansen tussen de schalen dus.’’

Duim

,,In het regeerakkoord wordt gesproken over een perspectief op langere termijn naar 100.000-plus gemeenten. Dat is echt uit de duim gezogen. Er is geen enkel onderzoek dat laat zien dat een gemeente van 100.000-plus het beste is. Maar er is bij bestuurlijke vormgeving geen Ei van Columbus van een gemeente, laat staan van alle gemeenten. Het is samenwerken of samengaan, omgaan of opgaan in anderen.

Effectiviteit bij gemeentelijke samenwerking neemt, blijkt uit onderzoek, alleen toe als je een ambtelijke fusie hebt. Maar vette winst levert het niet op.’’ Over democratische kwaliteit: ,,Gemeenteraden krijgen moeilijk greep op samenwerking. Ik ken geen gemeenteraad die er heel tevreden over is. Burgerparticipatie is daarbij, zwaar aangezet, echt in gevaar. Bij samenwerking is een gemeenschappelijke agenda (van de samenwerkende gemeenten, red.) belangrijk.’’

Is fusie, dus gemeentelijke herindeling dan wel zaligmakend? ,,Een fusiegemeente leidt niet per se tot een beter resultaten. De veronderstelling ’groter is beter’ proef je ook in het (bestuurskracht)rapport dat over Gooi en Vechtstreek is geschreven. Een fusiegemeente is niet per se bestuurskrachtiger dan afzonderlijke of samenwerkende gemeenten. Dat willen heel veel ambtenaren op Binnenlandse Zaken en bij provincies niet horen, maar dat is toch de conclusie uit evaluaties van herindelingen.’’ Over de democratische kwaliteit van fusiegemeenten: ,,Raadsleden komen op groter afstand van de burgers te staan.’’

Draagvlak

,,U kiest uw eigen toekomst. Als u het niet doet, doen anderen het voor u. De omgeving zit niet stil. Verstandige gemeenteraden nemen die beslissingen in samenspraak met de bevolking.’’ Er wordt vaak geschermd met dat beslissingen ’draagvlak’ moeten hebben. Zelfs dan is het eindresultaat niet in bestuurlijk beton gegoten, geeft Linze Schaap met een voorbeeld aan. ,,In de provincie Groningen is er geen draagvlak voor de herindeling van de gemeente Haren met de stad Groningen. Maar het provinciebestuur zegt, een beetje ouderwets denk ik, het gaat wel gebeuren.’’

Creatief

Schaap adviseert raden: ,,Probeer creatief te zijn. De wetgeving is beperkt. Er zijn vormen van samenwerking of samengaan denkbaar die mooie, interessante, betere resultaten laten zien dan op dit moment volgens wetgeving kan. Er is momenteel een sfeer van: er mag geëxperimenteerd en vernieuwd worden.’’

De burgemeester van Renswoude, Annelies van der Kolk, personificeert met haar aanwezigheid vooral de Eemnesser hoop op behoud van zelfstandigheid. Renswoude, ook provincie Utrecht, is met slechts 5062 inwoners zelfs nog veel kleiner dan Eemnes, én zelfstandig.

Burgemeester Roland van Benthem sluit de avond af. ,,Wij moeten (als gemeentebestuur, red.) ook nadenken over de verschillende scenario’s: wat als...We kunnen best zeggen dat we het graag willen houden zoals nu. Maar kan dat ook? En onder welke voorwaarden? Dus daarnaar gaan we op zoek. Daar moeten we enigszins de tijd voor nemen. De raadsleden gaan uw argumenten voor en tegen absoluut meenemen. De raad moet eind oktober-begin november zelf een keuze maken. Voor die tijd willen we overleg met onze partners Laren en Blaricum. Het zou het mooiste zijn als we enigszins gezamenlijk een standpunt kunnen innemen. Nog mooier zou het zijn als de regio Gooi en Vecht boven zichzelf uitstijgt en een gezamenlijk standpunt inneemt. Dat laatste acht ik bijna onmogelijk, maar wie weet. Vreemde ogen kunnen dwingen.’’