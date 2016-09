’Hooi, dat is toch om brood van te maken?’ [video]

HILVERSUM - ,,Iiiieeeek.” Mare en Esmee gillen opgewonden. Een kikkertje niet groter dan twee centimeter springt uit de handpalm van Mare. De leerlingen van groep 7 van de Groen van Prinstererschool in Hilversum zijn aan het hooien op het Hekseweitje achter kinderboerderij de Hertenkamp.

Door Susanne van Velzen - 6-9-2016, 15:04 (Update 6-9-2016, 15:27)

Dertig kinderen helpen de bewonersvereniging van Trompenberg met het onderhoud van de groene oase pal naast het Mediapark. Ooit waren er wilde plannen om er een appartementencomplex te bouwen. ,,Een soort Bijlmer”, zegt Ton Loogman van de bewonersclub. ,,Het is een onbebouwde eng, een oude akker, en dat blijft het tot in de eeuwigheid. Hier mag nooit gebouwd worden.”

Al dertig jaar krijgen de buurtbewoners hulp van schoolklassen bij het hooien. Gisteren kwamen de kinderen van de Godelindeschool in de ochtend helpen en ’s middags staken de leerlingen van de ’Groen’ de handen uit de mouwen. Matthijs, Timo en Mathilde liggen na een uurtje werken uitgeput in de hooiberg op de grote kar.

Zwart onder de nagels, gras in het haar en zweet op het voorhoofd. Dat is nog eens wat anders dan de hele dag achter de computer zitten. Joop (10) schept nog even door. Hij heeft de smaak te pakken. ,,Waar het hooi voor is? Voor de dieren en om brood van te maken”, denkt hij.

Ton Loogman lacht. ,,Voor dieren is het niet rijk genoeg. Paarden en koeien eten dit gras niet. Het is niet bemest, er zitten geen voedingsstoffen in. Heerlijk om de kinderen zo aan de slag te zien. Ze werken steeds minder met hun handen. Jammer is dat. We hebben ze hard nodig straks, de timmermannen.” Met een volle kar hooi rijdt Loogman over het Heksenweitje. Dertig opgewonden kinderen zitten er joelend bovenop.