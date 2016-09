Elke Ankevener op de schoolfoto, dat is ’t doel

foto collectie schoolfoto ankeveen Meester Molsbergen en (bijna) alle leerlingen van de openbare lagere school in 1947.

ANKEVEEN - Ankeveen mag dan een dorp van beperkte omvang zijn, de ambitie kan er tot grote hoogte reiken. Bij het project ’Schoolfoto Ankeveen’ is dat zeker het geval. Zondag wordt in theater De Dillewijn de officiële aftrap gegeven.

Door Ronald Frisartr.frisart@hollandmediacombinatie.nl - 6-9-2016, 20:05 (Update 6-9-2016, 20:05)

Uiteindelijk moet het project uitmonden in een ongeveer 500 pagina’s dik prachtboek met zo veel mogelijk schoolfoto’s door de jaren, ja zelfs eeuwen heen. ,,Het streven is dat elke Ankevener zichzelf kan terugvinden in het boek’’, aldus de initiatiefnemers. Niet alle nu 1503...