Tent en workshop tegen inbrekers en jeugdoverlast

Archieffoto: Studio Kastermans De BuurTent heeft al in allerlei wijken gestaan.

HUIZEN - In de strijd tegen inbraken en jeugdoverlast staat donderdag de BuurTent in winkelcentrum Oostermeent. Over twee weken is er ook nog een speciale workshop ’Observeren en signaleren’.

Door Eddie de Paepe - 6-9-2016, 12:46 (Update 6-9-2016, 13:38)

Preventietent nu in Oostermeent; ook workshop ’Observeren en signaleren’ voor Huizers

Als onderdeel van de preventiecampagne van de gemeente en de politie heeft de BuurTent sinds april van dit jaar al in diverse wijken van Huizen gestaan. Doel is het geven van informatie over het voorkomen van woninginbraken en het zo goed mogelijk omgaan met jeugdoverlast.

Dat eerste kan bijvoorbeeld door verbetering van het hang- en sluitwerk. In de BuurTent is ook informatie over slachtofferhulp beschikbaar. Verder kan een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk preventieadvies op het thuisadres.

Alle bezoekers van de BuurTent krijgen een goodiebag mee naar huis met aanvullende informatie. ,,Daar is grote belangstelling voor”, meldt burgemeester Fons Hertog. ,,Het beste scoren de tijdklokken. Die worden met duizenden tegelijk afgenomen.”

De informatietent staat donderdag van half vier ’s middags tot half zeven ’s avonds in winkelcentrum Oostermeent, op het plein voor de Plus supermarkt. Als laatste in de rij komt ook nog het Oude Dorp aan de beurt. Hertog: ,,Dan hebben we heel Huizen gehad, en gaan we het project evalueren. Gaan we volgend jaar door en hoe kunnen we het verbeteren?”

De burgemeester kondigt verder de workshop ’Observeren en signaleren’ aan. Bestemd voor alle Huizers, en zeker ook voor deelnemers aan whatsappgroepen, preventieverenigingen en buurtpanels.

De workshop vindt op woensdag 21 september, van half acht tot half tien ’s avonds, plaats. Het gaat om een samenwerking tussen de politie, de gemeente en het bureau Regionale Veiligheidsstrategie.

De deelnemers krijgen die avond tips en informatie over hoe zij kunnen bijdragen aan de veiligheid in hun woonomgeving. Onder meer door verdachte situaties beter te herkennen. Info/aanmelding: 035-5281437.