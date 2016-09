Binnen neuzen bij monumenten

HILVERSUM - Voor de dertigste keer vinden komend weekend de Open Monumentendagen plaats. Op deze pagina een greep uit de opengestelde monumenten in de regio.

6-9-2016

Baarn

De Paulustoren op de Brink is van 11.00 tot 16.00 uur opengesteld. Beiaardier Bauke Reitsma bespeelt het carillon. Een korte klim via trapjes en laddertjes leidt bezoek richting de speeltafels en de klokken. Reitsma heeft melodietjes in zijn repertoire opgenomen, die de intocht van historische rijtuigen in Baarn zaterdag gaan begeleiden. Zoals ’In een rijtuigie’, ’De Koningin van Lombardije’en ’De postkoets’.

Blaricum

Historische Kring Blaricum stelde een gevelstenen- en ankersrondleiding samen. Zaterdag is vanaf 10.30 uur in het onderkomen van de HKB aan de Brinklaan 4a een formulier met de rondleiding af te halen.

Bunschoten

Korenmolen De Hoop, Stadsspui 2. Aan de rand van de oude Stadsweiden van Bunschoten, verrees in de jaren 2007-2009 Korenmolen de Hoop. Een project dat tot doel had om de in 1967 verdwenen molen van Bunschoten weer in het stadsgezicht terug te brengen. Eeuwenlang stond er immers een molen in Bunschoten. De gesloopte molen was in 1899 vanuit de Zaanstreek verplaatst naar Bunschoten.

Sint-Catharinakerk, Dorpsstraat 21. De Nederlandse Hervormde Kerk is het oudste gebouw in Bunschoten. Gelet op de bouwstijl is de kerk tussen 1475 en 1500 gebouwd. Opvallend detail zijn de ruitvormige patronen naast de hoofdingang. Dit patroon van een donkerkleurige baksteen, stamt uit de tijd van de Germanen en de Franken die met een X of een ruit een plaats aanduiden waar rechtspraak plaatsvond.

Museum Spakenburg, Oude Schans 47-63. In het museum wordt het verhaal verteld van dit Zuiderzeedorp: rijk boerenleven, visserij en de mooiste klederdracht. In de binnen- en buitenpresentatie, staan tegenstellingen centraal: arm en rijk, traditie en vernieuwing en voor- en tegenspoed geven een beeld van het dorp toen en nu.

De Stadsweiden liggen achter de erven van de bebouwing aan beide zijden van de Dorpsstraat. De oorsprong van de Stadsweiden gaat ver terug in de tijd. Nadat Bunschoten rond 1200 was ontstaan, kreeg de plaats voor 1355 stadsrechten en beveiligden de inwoners hun stad met een ’borchwalle’ en een ’stat grafte’. De boerderijen en woningen werden binnen deze ’vesting’ gebouwd.

Taanschuur, Oude Schans 7. Vroeger moesten de netten, touwen en zeilen van de vissers regelmatig worden getaand om ze tegen verrotting te beschermen. Dat gebeurde in zogenaamde taanderijen waarbij de netten en touwen in een taanketel werden gekookt. Zeilen werden met taan, een extract van de acaciaboom, ingesmeerd.

Vishangen, Oude Schans 56. Deze rokerij is in 1877 gebouwd in de tijd dat nog volop Zuiderzeevis als haring en ansjovis werd gevangen en verwerkt. Het gebouw bestaat uit vijf zogenaamde hangen waarin vis werd opgehangen om te worden gerookt

Bussum

Zowel zaterdag als zondag is de Wilhelminafontein te bekijken. De fontein is in het kroningsjaar 1898 van de vorstin in Bussum geplaatst, verhuisde een paar keer en verkommende sinds de jaren vijftig op de gemeentewerf. Inmiddels pronkt de hardstenen fontein sinds 1987 in de Havenstraat.

Eemnes

Zoals elk jaar zijn de drie kerken van Eemnes en het gemaal in de polder open. Extra gebeurtenis is de introductie van monumentenschildjes in Eemnes en tussen 11.00 en 11.45 uur de onthulling en de overhandiging door burgemeester Roland van Benthem van de eerste exemplaren van de schildjes in de Oudheidkamer, Raadhuislaan 2A, Eemnes. Iedereen is welkom vanaf 10.45 uur. Te bezichtigen Open Monumenten in Eemnes: Grote of Nicolaaskerk, Kerkstraat 16; H. Nicolaaskerk, Wakkerendijk 60; Dikke Torentje, voorheen Pieterskerk, Wakkerendijk 49; gemaal van Waterschap van Vallei en Veluwe in de Eemnesservaart, Korte Maatsweg 5.

’s-Graveland

Niet zaterdag maar alleen zondag van 11 tot 17 uur is de benedenverdieping opengesteld van Schaep en Burgh, Noordereinde 60. Amsterdam en ’s-Graveland waren in de Gouden Eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Rijke kooplieden kwamen in de zomer met de trekschuit naar hun buitenverblijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de inmiddels beroemde schilderijen Marten Soolmans en Oopjen Coppit van Rembrandt in die tijd regelmatig op Schaep en Burgh hingen. Natuurmonumenten, die kantoor houdt in het monument, toont levensgrote reproducties van de schilderijen op de plekken waar de echte schilderijen ooit hingen.

Op zondag tussen 9 en 17 uur stelt de Stichting Monumentenbezit ook een deel van de buitenplaats Trompenburg (Zuidereinde 43 te ’s-Graveland) open. Reserveren is mogelijk via trompenburg@monumentenbezit.nl

Hilversum

Dit jaar openen in het weekend van 10 en 11 september ruim veertig monumenten in Hilversum hun deuren. Men kan een aantal (voormalige) omroepstudio’s bezoeken, en ook Hilversums eerste crematorium, dat een nieuwe betekenis aan Dudoks begraafplaats Zuiderhof geeft, of de Regenboogkerk, symbool van recente kerkgeschiedenis. Actueel is ook Werf 35, ooit verzamelplaats voor gemeentelijk afval, nu broedplaats voor de toekomst, of de negentiende-eeuwse villa Erica die centrale bibliotheek werd en symbool is van voortdurende ontdekkingsreizen in tijd en ruimte. Het theater bij Grand Hotel Gooiland, icoon van het Modernisme, vertoont previews van de documentaire ’100 jaar Dudok’, die zaterdagavond, omlijst door live muziek, in publiekspremière gaat.

Huizen

De Oude Kerk is open van 11.00 tot 16.00 uur en als het weer het toelaat zal ook de toren opgesteld zijn. In de kerk zijn oude kerkbladen te zien, er wordt gemusiceerd en er zijn artikelen uit Israël te koop en te zien.

Laren

Het weekend is er een iconententoonstelling in de koffiekamer van de Sint-Jansbasiliek. Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en zondag na de eucharistieviering van 10.00 uur, tot 17.00 uur. Zondag wordt na de mis de icoon van de Goede Herder ingewijd. Deze icoon is gemaakt door iconenschilder Geert Hüsstege uit Eindhoven. De icoon komt daarna te hangen boven de ingang van de dagkapel/koffiekamer, die vanaf dan Goede Herderzaal heet.

Loenen

Fort Nieuwersluis, Rijksstraatweg 9. Ten tijde van de Koude Oorlog kreeg Fort Nieuwersluis de bestemming van commandopost van Bescherming Bevolking. Het vormde een onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Het fort is nu in gebruik voor natuur, met name als uitwijkplaats voor vleermuizen.

Grote of Ludgerkerk, Dorpsstraat 49. Op diverse tijden zal het orgel worden bespeeld. De kerktoren is te beklimmen; aanmelden bij de stand van de Historische Kring op het Kerkplein. Daar geeft zaterdag om 12.30 uur Leerorkest Loenen olv Liesbeth Meijlemans een lunchconcert . Sluiting om 17.00 met muzikale omlijsting door het Fanfarekorps Oud-Over.

Molen De Hoop, Dorpsstraat 106. De Hoop is de opvolger van een houten achtkante korenmolen die op 20 december 1900 door brand vernield werd. Bij de bouw van de nieuwe molen is gebruik gemaakt van onderdelen van een gesloopte molen uit de Zaanstreek. Zaterdag en zondag open van 11-17 uur; op beide dagen kan men daar pannenkoek eten. Vaartochten gaan naar kaasboerderij De Willigen in Vreeland.

Kasteel Loenersloot, Rijksstraatweg 211, Loenersloot is een voormalige ridderhofstad in Loenersloot, gelegen aan de westelijke oever van de Angstel. Het kasteel, waarschijnlijk toen slechts een toren, wordt in 1258 voor het eerst genoemd.

Muiden

Groote Zeesluis, Havenstraat, is een rijksmonumentaal sluiscomplex dat de Vecht verbindt met het IJmeer. Omstreeks 1674 is bij Muiden een sluis gebouwd om overstromingen vanuit de toenmalige Zuiderzee tegen te gaan en het peil van de Oude Hollandse Waterlinie te regelen in geval van oorlog. In de 19e eeuw is het Muidense sluiscomplex grootschalig aangepast waarbij onder meer de sluizen en kaden zijn vernieuwd. De ijzeren draaibrug over het zuidelijke sluishoofd dateert uit 1870.

Molen De Onrust, Boezemkade 1, Muiderberg, regelt het waterpeil van het Naardermeer, zonder ondersteuning van een ander gemaal. De molen wordt draaiende gehouden door vrijwillige molenaars. Ze leiden zowel zaterdag als zondag bezoekers tussen 10.00 en 17.00 uur rond in deze molen die gebouwd werd in 1809.

Naarden

Om 12.00 uur opent de wethouder van cultuur de Open Monumentendag Naarden op de trappen van het oude stadhuis. De stadsomroeper kondigt hem aan en jeugdorkest Nardinc treedt op. In de Grote Kerk bespeelt Wybe Kooymans tussen 13.00 en 16.00 uur het orgel en her en der zijn rondleidingen, bijvoorbeeld in Bastion Oranje, dat normaal gesloten is voor publiek. In de Marktstraat is een braderie. Het Comenius Museum, Kloosterstraat 33, is open van 12.00 tot 17.00 uur. Om 14.00 uur is er een rondleiding. Zaterdagavond vindt de traditionele gondelvaart plaats, die vertrekt om 21.00 uur uit de industriehaven en onder meer naar de Nieuwe Haven gaat, waar de versierde en verlichte vloot langs de eveneens verlichte schepen van ons varend erfgoed vaart. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Evert Kos gondelvaart@fortronduit.nl of telefonisch op 06-53126070.

Vandaag komen de eerste historische schepen van dat varend erfgoed al naar Naarden. Ze komen vanaf 15.00 uur door de Keetpoortsluis te Muiden. Het konvooi zal dan tussen 16.00 en 18.00 via de Naarder Trekvaart varen naar de Nieuwe Haven in Naarden-Vesting. Zaterdag herhaalt zich dit met een tweede konvooi tussen 13.00 en 17.00 uur. Vanaf zondag 11 september 12.00 uur zijn de schepen te bezichtigen tot 17.00 uur. Maandag varen ze allemaal weer terug via dezelfde route. Op alle tochten is meevaren mogelijk. Opgeven via jupena@ziggo.nl

Nigtevecht

Protestantse Kerk, Dorpsstraat 45. De stijl en het bouwmateriaal van de toren bewijzen dat deze bouwwerken in de dertiende eeuw tot stand zijn gekomen. Tijdens de restauratiewerkzaamheden kwam een gedeelte van een tweede fundering zichtbaar, waardoor het aannemelijk is, dat voor 1200 op dezelfde plaats een kleinere kerk heeft gestaan.

Soest

Museum Soest is gevestigd in een voormalig klooster uit 1868. Zaterdag is het vanaf 11.00 uur en zondag vanaf 12.00 uur gratis te bezoeken. Op beide dagen tot 17.00 uur. Er worden voorwerpen tentoongesteld uit de collectie Byzantijnse en Joodse Symbolen van Ruud en Marijke Bartlema.

Weesp

Toren van de Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31, is zaterdag te bezoeken.

Molen De Vriendschap, Utrechtseweg 11, is in 1694 gebouwd. In 1899 werd de molen door de bliksem getroffen en brandde geheel af. In 1900 werd de molen weer herbouwd. De gemeente kocht in 1974 wat nog over was van de molen om die te laten restaureren. In 1977 was de klus geklaard.

De Theetuin, Ossenmarkt 34. Op de oude schans naast Fort aan de Ossenmarkt ligt de eerste theetuin van Nederland. De tuin werd in 1986 opgericht en ligt heel beschut onder aan de dijk. Hier kan met een kopje thee of koffie drinken en genieten van de rust. Het Fort is ook open zaterdag, evenals Fort Uitermeer bij de gelijknamige buurtschap.

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31. Rond 1200 stond er op de plaats van deze kerk een veel kleinere romaanse kerk. Sporen van dit bouwwerk vinden we terug in de eerst drie geledingen van de huidige toren. Met de bouw in gotische stijl van de tegenwoordige kerk werd in 1429 begonnen en na 33 jaar bouwen werd deze in 1462 ingewijd.

De Van Houtenkerk, Oudegracht 69, heeft een authentiek interieur in de stijl van Berlages Nieuwe Kunst met Jugendstilkenmerken. De kerk wordt in de volksmond ook wel ’het Chocoladekerkje’ genoemd. De kerk werd in 1906 neergezet in opdracht van de gezusters Van Houten, telgen uit het beroemde chocoladegeslacht.

De Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 36, uit 1819 is gebouwd in de neoclassicistische stijl en is eigendom van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Weesp. Het is een voornamelijk uit baksteen opgetrokken eenbeukige kerk.

Het Stadhuis, Nieuwstraat 41, is in 1776 gebouwd in neoclassicistische stijl naar ontwerp van bouwmeester Husley. Weesp had vroeger een eigen rechtspraak en er werd in het stadhuis recht gesproken. De gevangenen werden dan vastgezet in de kerkers van het stadhuis en konden bij een rechtszitting binnendoor via een gang naar de rechtbank geleid worden. In de tegenwoordige raadzaal werd recht gesproken.

De Weesper Synagoge, Nieuwstraat 3 stamt uit 1840 en werd tot aan de oorlog gebruikt als gebedshuis voor de Joodse gemeenschap. Na de oorlog werd het garage en in 1996 is het gebouw in de oorspronkelijke staat hersteld.