Buren luiden noodklok Laurentiuskerk

WEESP - De buren van de Laurentiuskerk in Weesp, Martin Lette en Thomas Posthuma, maken zich zorgen over de bijzondere schilderingen in de kerk, nu er in het voormalige Stiltecentrum schilderwerk wordt verricht voor de komst van een kinderopvang.

Door Tamar de Vries t.de.vries@hollandmediacombinatie.nl - 6-9-2016, 10:57 (Update 6-9-2016, 10:59)

,,We zagen maanden geleden al dat er kinderspeelgoed en meubeltjes naar binnen werden gedragen, maar nu stonden Martin en ik te kijken en toen zagen we dat het schilderij van priester-kunstenaar Jan Haen is overgeschilderd met witte verf. Daar schrokken we nogal van....