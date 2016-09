Gemeentecamping Huizen afgeschoten

Archieffoto Studio Kasterman De bestaande (kleinschalige) camperplek.

HUIZEN - De Wolfskamer is ongeschikt voor de vestiging van een (gemeente)camping, stelt het Huizer college. Plannen om onder meer de camperplaats fiks uit te breiden kunnen in de prullenbak.

Door Eddie de Paepe - 5-9-2016, 17:00 (Update 5-9-2016, 17:00)

Nadat Johan Meijwaard had gehoord dat Camping De Woensberg de deuren sluit voor individuele kampeerders, kwam hij in actie. De Huizer startte de Facebookpagina ’Geef Huizen een camping’. In een brief aan de raad pleitte hij voor het oprichten van de ’Gemeentecamping De Wolfskamer’.

Die moet komen op de plek van de huidige...