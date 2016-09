Singer-directeur doet mee aan Socialrun

foto familie de lorm Jan Rudolph de Lorm en zijn vrouw Antoinet bij finish van de Dam tot Damloop in 2012.

LAREN, ZAANDIJK - Singer-directeur Jan Rudolph de Lorm zwemt iedere dag (’s zomers) in de Zaan, rent drie keer in de week tien kilometer met zijn vrouw Antoinet Oostindiër en iedere keer een halve marathon sneller afleggen dan de vorige is een persoonlijke uitdaging. Met zijn fysieke conditie zit het dus goed als hij vrijdag 23 september aan de start van de Socialrun (550 kilometer lange non-stop estafetteloop om het IJsselmeer) verschijnt.

Door Edward de Vries Lentsche.de.vries.lentsch@hollandmediacombinatie.nl - 6-9-2016, 7:46 (Update 6-9-2016, 7:46)

De Socialrun is bedoeld om het taboe rond psychische aandoeningen te doorbreken en de discriminatie van psychisch kwetsbare mensen uit te bannen.

,,Ik loop mee in het team ’Aerrea’. Dat is de naam van de zorginstelling van mijn vrouw, psychiater Antoinet Oostindiër, en psycholoog Andrea Doeser. ,,Zij verlenen zorg aan hulpverleners. Juist die vinden het vaak moeilijk om zelf hulp te zoeken, gewend als ze zijn aan hulp bieden aan anderen. Terwijl ze het als beroepsgroep heel hard nodig hebben. Wie zorgt er voor de zorgprofessional?’’

Jan Rudolph de Lorm(1958) heeft zelf ervaring met het zoeken van hulp. ,,Ik heb jaren geleden een moeilijke periode gehad. Daarom heb ik met een psycholoog gesproken. Dat heeft me zoveel goed gedaan. Ik schaam me er totaal niet voor dat ik hulp heb gezocht. Ik had dat 20 jaar eerder moeten doen. Het heeft me veel geholpen bij het steviger in mijn schoenen staan. Waarom moeten we ons allemaal groot houden naar elkaar toe? Laten we elkaar helpen. Je kunt het vergelijken met de behandeling van een ’kraker’ als je door je rug bent gegaan. Eigenlijk is het dan al te laat, omdat je fout bezig was. Je moet je lijf onderhouden. Iedereen loopt dingen op in zijn leven, vaak op jonge leeftijd. Dan leggen ze zich er maar bij neer. ’’

Afsluitdijk

,,Ik houd van lopen en het doel spreekt me aan. Ons team bestaat uit 10 lopers, en 14 ondersteuners. We rennen steeds ongeveer twee kilometer, dag en nacht. Ze zeggen dat dan je benen niet verzuren. Maar je slaapt nauwelijks. Daar maak ik me wel wat zorgen over. En over wind-tegen ’s nachts op de Afsluitdijk. We worden begeleid door fietsers, voor de veiligheid en navigatie.’’ In het team zitten ook zijn vrouw Antoinet en zoon Tijmen.

In tegenstelling tot veel anderen rent Jan Rudolph de Lorm zijn hoofd juist ’vol’ in plaats van ’leeg’. ,,Ik ervaar tijdens het rennen een fijn gevoel: helderheid van geest. Daardoor ga ik verhalen over kunst bedenken die ik in Singer bij openingen vertel. Dus tijdens het rennen maak ik het verhaal. Aan de Socialrun doen 24 teams, zo’n 500 mensen, mee. Ik verheug me op de ongelofelijk gave sfeer met elkaar. Dat ken ik van de halve marathons. Die hyper sfeer. Je krijgt kippenvel.

De medewerkers van Singer sponsoren me met een leuk bedrag, daar zijn we dankbaar voor. Sponsoring is nog mogelijk. Kijk op www.samensterkzonderstigma.nl/socialrun. Het is voor de goede zaak, niet voor de deelnemers zelf. Geld is niet het belangrijkste bij deze actie, aandacht voor het onderwerp wel.’’