’Zoveelste aanslag op voortbestaan Gooise Heemtuin’

BLARICUM - De educatieve Gooise Heemtuin in Blaricum, naast de algemene begraafplaats (’de Woensberg’), is weer het doelwit van vandalen geweest. ,,Zo te zien met veel plezier gedaan’’, constateert de aangeslagen Wouter Nugteren, beheerder van de Gooise Heemtuin.

Door Edward de Vries Lentsche.de.vries.lentsch@hollandmediacombinatie.nl - 6-9-2016, 6:27 (Update 6-9-2016, 6:27)

,,We zijn een educatieve tuin en altijd vrij toegankelijk. Dit is de zoveelste aanslag op ons voortbestaan. Begin vorig jaar zijn alle tuingereedschappen uit het afgesloten schuurtje gestolen. Inbraak dus. Regelmatig worden informatiepanelen stukgeslagen. Het is om heel erg moedeloos van te worden’’, vertelt...