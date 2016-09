Tweede crash met quad in Havenkwartier

foto wessel kok Hulpverleners in actie na het quadongeval van afgelopen zaterdagavond. Bekijk Fotoserie

HILVERSUM - Het ernstige ongeval met een quad zaterdagavond was het tweede quad-ongeluk op de Nieuwe Havenweg in Hilversum binnen een half jaar.

Door Henk Runhaar - 5-9-2016, 15:12 (Update 5-9-2016, 16:30)

Zaterdagavond zagen getuigen de quad slingeren, vervolgens raakte de 28-jarige Hilversummer die erop reed de controle helemaal kwijt. Hij werd gelanceerd en klapte hard tegen een muur. Daarbij raakte hij zwaargewond. Een medisch team werd met een traumahelikopter ingevlogen om hulp te verlenen.

Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis. De Hilversummer is nog niet in staat de politie te vertellen wat er mis ging. Hij droeg wel een helm.

Specialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Een technisch mankement aan de quad wordt uitgesloten.

De politie ziet vooralsnog geen saillante overeenkomsten met het quad-ongeval op 19 maart. Ook toen ging het mis op de Nieuwe Havenweg. De berijder, ook 28 jaar en afkomstig uit Amsterdam, reed vlak voor een bocht naar links tegen een buitenspiegel van een geparkeerd voertuig. Deze bestuurder droeg géén helm.

Of er in het Havenkwartier meer met quads wordt gereden dan elders in Hilversum is niet duidelijk.

