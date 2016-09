Opgescheept met ’gevaarlijkste gek’ van Hilversum

HILVERSUM - Woedend is Hilversummer Anton Elbertsen op de hulpverlening. Doordat niemand ingreep, zaten hij, zijn vrouw en twee kinderen de hele zondag opgescheept met officieel de ’gevaarlijkste gek’ van Hilversum.

Deze 31-jarige man is sinds kort op vrije voeten en staat volgens ingewijden bij zowel de politie als de geestelijke gezondheidszorg bovenaan de lijst gevaarlijke gevallen in Hilversum en omgeving.

Zondagochtend rond kwart over negen. De bel gaat bij de familie Elbertsen aan de Jan van Galenstraat. Voor de deur staat hun oude straatgenoot. Ze kennen hem wel, hij had ook honden. ,,Hij was nat, had al zeker een week niet gedoucht, was zijn bankpasje kwijt. Of hij bij ons even mocht bellen, onze computer mocht gebruiken. Hij had hulp nodig, ik heb hem binnengelaten.’’

Bom

Al snel was het Elbertsen en zijn vrouw duidelijk dat hun vroegere buurtgenoot niet in orde was. ,,Hij vertelde dat hij een bom in zijn buik had en zat te wachten op een erfenis van 33 miljoen euro van een overleden oom. Hij wilde zelfmoord plegen, zou zeker andere mensen meenemen in de dood.’’

Toch was het de man zelf ook duidelijk dat hij hulp nodig had van een GGZ-crisisdienst. ,,Maar niet die van de Rembrandthof in Hilversum, daar wilden ze hem niet meer helpen.’’ De crisisopvang in Amsterdam waar de man graag naar toe wilde, bleek onbereikbaar. Net als het Leger des Heils. ,,Toch maar de Rembrandthof gebeld. Tot mijn verbazing kreeg ik te horen dat hij daar inderdaad niet meer welkom is in verband met zijn verleden.’’

Arrestatieteam

De verwarde man zette Hilversum en omstreken al verschillende keren op stelten. In 2012 kwam er een arrestatieteam aan te pas om hem in te rekenen, hij ging toen door het lint in zijn woning aan de Jan van Galenstraat. Een paar dagen later werkte hij zijn bed door het veiligheidsglas van de gesloten psychiatrische afdeling van Tergooi Blaricum, ontsnapte spiernaakt en vernielde een ruit van een woning een eindje verderop.

Vorig jaar haalde de man het nieuws door ’s morgens vroeg van een gebouw te springen aan de Kerkstraat in het centrum van Hilversum. Een opgeroepen traumahelikopter landde toen op het Langgewenst.

Vier agenten

Op advies van een buurvrouw belde Elbertsen zondag uiteindelijk de huisartsenpost in Blaricum. ,,Die vonden het wel nodig dat hij door een arts gezien zou worden. Uiteindelijk verscheen er om één uur ’s middags een arts met vier agenten.’’ Omdat de man rustig was, werd niet ingegrepen. ,,Wel zei die arts dat hij in een psychose was, maar hij was geen psychiater. Hij vond dat hij gezien moest worden door iemand van de crisisopvang en zou dat regelen.’’

Toen er om half vier nog niets gebeurd was, belde de Hilversummer er zelf achteraan. ,,Bleek dat de Rembrandthof alleen iemand wilde sturen als er politie mee zou gaan. Dat wilde de politie niet, er waren al agenten geweest en de man was toch rustig? Uiteindelijk we hem rond zes uur zelf naar daklozenopvang De Cocon gebracht.’’

Rottweiler

Dat bevestigt manager Harro Koeleman van De Cocon. ,,Maar hij heeft hier niet geslapen.’’ Volgens Koeleman is het aan de GGZ en de politie om alsnog in te grijpen. GGZ Centraal, waar de Rembrandthof onder valt, wil vanwege de privacywet niet ingaan op de gebeurtenissen. ,,In het algemeen kunnen wij melden dat in voorkomende complexe gevallen in de regio Gooi en Vechtstreek op diverse niveaus door meerdere partijen nauw wordt samengewerkt om zaken op te pakken. In sommige gevallen is de crisisdienst van de Rembrandthof dan de geëigende partij om actie te ondernemen in andere gevallen zijn dat andere samenwerkingspartners. Doel is altijd gezamenlijk tot een oplossing te komen’’, meldt een woordvoerster. De politie heeft nog niet gereageerd.

Elbertsen komt doelbewust met zijn relaas naar buiten. ,,Dit is nu de gezondheidszorg in Nederland, ik houd mijn hart vast.’’ Dat deden hij en zijn vrouw zondag ook. ,,We hebben elkaar geen moment alleen gelaten met hem. Maar op zich ging het goed. Ik heb een potje met hem geschaakt. Hij had een hand vol visitekaartjes bij zich. We hebben hem een schrift gegeven om ze in te plakken. Een boterham, een glas melk. Hij heeft bij ons zijn medicijnen genomen. Is nog met mijn vrouw de hei op geweest. Dat was veilig. We hebben een rottweiler, dus niemand komt aan het vrouwtje.’’

Natuurlijk had hij ook 112 kunnen bellen, beseft Elbertsen. ,,Als je zegt dat iemand in een psychose je huis niet uit wil, weet je wat er gebeurt. Daardoor gaat het juist mis met hem, als ze in z’n nek springen. Dat wilden we niet.’’