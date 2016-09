Duizenden badeendjes in de Sijsjesberg [video]

HUIZEN - Het is moeilijk te zeggen wie er het meest blij was na de badeendjes race in de Sijsjesberg.

Door onze verslaggever - 4-9-2016, 18:11 (Update 4-9-2016, 18:13)

De prijswinnaars, die ’hun’ badeend als eerste over de finish zagen gaan? De kinderen in het water die met hun waterpistooltjes de eendjes vooruit spoten? De organisatoren van de Juniorkamer het Gooi die kunnen terugkijken op een origineel en spectaculair evenement? Of toch gewoon Papageno dat na afloop een cheque van 15.000 euro in ontvangst mocht nemen, de gehele opbrengst van de duckrace?

Wat betreft Rafaël Redczus van de Juniorkamer krijgt dit initiatief volgend jaar zeker een vervolg. ,,We hebben iets heel moois te pakken.’’