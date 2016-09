’Super-operatiekamer’ Tergooi in Hilversum bijna af

Archieffoto Evert Jan Hollander

HILVERSUM - Over een maand gaat de nieuwe, hybride operatiekamer van ziekenhuis Tergooi in Hilversum open voor de eerste operatie.

Door Annemarie de Jong - 2-9-2016, 18:34 (Update 2-9-2016, 18:47)

In de nieuwe ’super-ok’ worden vanaf oktober complexe vaatoperaties uitgevoerd. De behandelingen zijn voor patiënten minder belastend.

De operatiekamer bestaat uit geprefabriceerde onderdelen waarbij een groot deel van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties al in de fabriek zijn aangebracht. Dat verkort de bouwtijd en beperkt de overlast op de bouwlocatie.

Dankzij de allernieuwste beeldtechnieken en radiologische apparatuur is het mogelijk in het lichaam van de patiënt te kijken en ’minder ingrijpend’ te opereren. Daardoor herstelt de patiënt sneller en is er minder kans op infecties. Groot voordeel is ook dat snel omgeschakeld kan worden naar een klassieke ’open’ operatie, waarbij de patiënt in een steriele omgeving geopereerd kan worden.

De nieuwe operatiekamer is een aanbouw óp een staalconstructie van zeven meter hoog, geplaatst tegen het bestaande ok-complex van het ziekenhuis. Drijvende kracht achter de hybride ok is vaatchirurg Evert Jan Hollander.