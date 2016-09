Talpa kiest komende jaren voor Hilversum

HILVERSUM - Talpa blijft de komende jaren op het Mediapark in Hilversum. Het mediabedrijf van John de Mol heeft het huurcontract deze week verlengd.

Door Susanne van Velzen - 2-9-2016, 17:40 (Update 2-9-2016, 17:40)

Talpa is gevestigd in kantoorgebouw de Matrix, waar onder meer Talpa Global, Talpa Media en een gedeelte van Talpa Producties zijn gehuisvest. Het verlengde huurcontract betreft in totaal ruim 4.000 vierkante meter. Talpa huurt sinds 2012 het opvallende zilvergrijze gebouw in de noordpunt van het Mediapark. Daarvoor zat Sony Music in het pand.

Volgens ceo Pim Schmitz van Talpa is het een bewuste strategische keuze dat Talpa op het Mediapark voor de komende jaren blijft gehuisvest: ,,Naast ons kantoor in Laren is het erg prettig om op het Mediapark gevestigd te zijn, het is in ontwikkeling en dat past bij de groei van Talpa.”

Wethouder Wimar Jaeger met Media en Economie in zijn portefeuille waardeert de strategische keuze van Talpa. ,,Talpa heeft destijds bewust voor het Mediapark gekozen en het is heel fijn te merken dat hen dat goed bevalt. Het Mediapark heeft internationale allure en is een smeltkroes van creatieve, succesvolle bedrijven, die samen zorgen voor een innovatief en inspirerend mediaklimaat.”